Francesco Gabbani: dal palco di San Giovanni a Roma per il concerto del 1Maggio a Rai Radio2

Al concerto del 1 Maggio edizione 2017, il “fenomeno” Francesco Gabbani dal successo senza precedenti si presenta con “Amen” con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria “giovani”. E ancora fresco vincitore del Festival di Sanremo 2017 – che a breve vedremo come proposta italiana all’Eurovision Song Contest – fa seguire al suo primo successo la nuova – “Tra le granite e le granate”, per poi chiudere con la hit “Occidentali’s karma”, che surriscalda l’atmosfera e fa ballare la piazza. “Io parlo attraverso la mia musica – ha detto dal palco il cantautore toscano. Logicamente qualcuno ci deve dare questo diritto al lavoro, ma noi ci dobbiamo mettere una cosa fondamentale: la voglia”. “Com’è il concertone del Primo Maggio? Posso dire una cosa da non dire in televisione? Una figata!“, così un entusiasta Francesco Gabbani ha concluso la sua esibizione sul palco del concertone.

Ma per Francesco Gabbani il concerto del Primo Maggio di Roma “continua” a ‘Radio2 come voi’. Dal palco di San Giovanni a Rai Radio2, infatti, il passo è breve: Camila Raznovich e Francesco Gabbani, reduci l’una dalla conduzione, l’altro dalla partecipazione al noto “concertone”, racconteranno com’è andata ai microfoni di Radio2. La Raznovich, infatti, insieme ad Antonello Piroso, nel corso della trasmissione che conducono da settembre 2016, dal lunedì al venerdì alle 10, martedì 2 maggio ospiterà uno dei nomi di punta del Concerto del Primo Maggio, per tracciare un bilancio e raccontarne un po’ di retroscena ai microfoni di ‘Radio2 come voi’. ‘Radio2 come voi’ è anche in streaming su http://www.radio2.rai.it e sulla app di Radio Rai per smartphone e tablet.

Redazione