BARBRA STREISAND: Altro che Madonna, Whitney Houston o Mariah Carey: è lei la cantante che ha venduto più album

Album, vendite, carriere lunghe e più brevi. Sono questi i dati principali presi in considerazione per stabilire questa top 20 che indica le venti cantanti donna che hanno venduto più dischi. Qualche sorpresa sicuramente non mancherà.

1. Barbra Streisand: 68,5 milioni. ”A Christmas Album”, ”Greatest Hits Vol. 2”, ”Guilty” e ”Memories” hanno venduto, a testa, circa cinque milioni di copie. ”Guilty” è il più venduto della sua carriera ed è stato co-prodotto da Barry Gibb.

2. Madonna: 64,5 milioni. Per lei ben 12 album multiplatino. I dischi più venduti? ”Like a Virgin” e ”The Immaculate Collection”, 10 milioni ciascuno.

3. Mariah Carey: 64 milioni. ”Music Box” del 1993 e ”Daydream” del 1995 si sono portati a casa, a testa, ben 10 milioni di copie.

4. Whitney Houston: 57 milioni. La colonna sonora di ”The Bodyguard” ha venduto qualcosa come 17 milioni di copie, il suo omonimo album di debutto, invece, 13 milioni.

5. Celine Dion: 50 milioni per la cantante canadese.

6. Shania Twain: 48 milioni. E’ l’unica artista con tre album di diamante (oltre 10 milioni a testa) grazie a ”Come on Over” (20 milioni), ”The Woman in Me” (12 milioni) e ”Up!” (11 milioni).

7. Reba McEntire: 41 milioni. A vendere di più il suo ”Greatest Hits Volume Two” del 1993 (5 milioni) e ”For My Broken Heart” (4 milioni) del 1991.

8. Britney Spears: 34 milioni. ”…Baby One More Time”, il disco di debutto, ha toccato i 14 milioni di copie vendute e ”Oops!…I Did It Again” poco meno, 10 milioni.

9. Linda Ronstadt: 30 milioni. Il suo ”Greatest Hits” del 1976 è arrivato ai 7 milioni di copie. I dischi ”Simple Dreams”, ”What’s New” e ”Cry Like a Rainstorm—Howl Like the Wind” hanno venduto tre milioni a testa.

10. Adele: 27 milioni. Solo tre album per lei ma vendite colossali: ”21” tocca 14 milioni, ”25” è a quota 10. E’ l’unica artista inglese della classifica.

11. Taylor Swift: 26,5 milioni. E’ la più giovane artista di questa top 20: con ”Fearless” ha venduto 7 milioni, con ”Love Story” ben 8 e ”You Belong With me” a quota 7.

12. Enya: 26,5 milioni. Con ”A Day Without Rain” del 2000 ha venduto 7 milioni di copie.

13. Janet Jackson: 26 milioni. ”Rhythm Nation” e ”Janet” hanno venduto, a testa, 6 milioni di copie.

14. Faith Hill: 25,5 milioni. ”Breathe” del 1999 ha venduto 8 milioni.

15. Mary J Blige: 20,5 milioni. ”What’s the 411?”, ”My Life”, ”Share My World” e ”The Breakthrough” hanno venduto, ciascuno, 3 milioni di copie.

16. Alanis Morissette: 20,5 milioni. ”Jagged Little Pill” ha toccato quota 16 milioni di copie.

17. Tony Braxton, 19,5 milioni. I suoi primi due album – ”Toni Braxton” e ”Secrets” – si sono portati a casa ben 8 milioni di copie vendute.

18. Carrie Underwood: 19 milioni. ”Some Hearts”, disco di debutto del 2005, le ha fatto vendere circa 8 milioni di copie. Seguono “Before He Cheats” (5 milioni) e “Jesus, Take the Wheel” (3 milioni).

19. Sarah McLachlan: 18,5 milioni. ”Surfacing” del 1997 è arrivato agli 8 milioni (grazie alle hit presenti, “Angel” e “Adia”).

20. Jewel: 18,5 milioni. Il suo disco di debutto, ”Pieces of You”, ha raggiunto i 12 milioni di copie vendute in Usa. (Soundsblog)

Redazione