Con la canzone “Sentiti vera” debutta sulla scena musicale il duo Musita, composto da Laure Tarantini (voce) e Ubaldo Schiavi (testi e musiche). “Sentiti vera” è un brano elettropop declinato con sonorità potenti e un testo di forte attualità che affronta alcuni aspetti problematici della vita nella nostra epoca, mantenendo però tutta la leggerezza che si chiede a una canzone. Laure Tarantini, cantautrice italo-francese, possiede una voce di grande estensione, dal timbro chiaro e potente. Prima di dedicarsi al progetto Musita, in qualità di interprete ha pubblicato in Francia due album pop-rock, “7” e “Transition”. Ubaldo Schiavi, fonico diplomato al CineTv di Roma, ha lavorato al mixer per artisti come Gino Paoli, Paola Turci, Bungaro, Beppe Vessicchio, Adriano Pennino. Autore di colonne sonore per il teatro e per Rai Storia, ha pubblicato come autore e bassista due lavori di funky-jazz strumentale, di grande riscontro nei paesi anglosassoni.

L’arrangiamento di “Sentiti vera” è stato curato da Luciano Zanoni, tastierista e pianista per artisti come Fiorella Mannoia, Noemi, Gemelli DiVersi, Amalia Gré, Barbara Cola. Il missaggio è stato curato da Max Minoia, già autore, produttore e fonico per grandi nomi come Renato Zero e Gianni Morandi. http://www.musitamusic.com

