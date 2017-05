Never more

L’inno alla vita degli Original Sicilian Style

CATANIA – 2 maggio 2017. Una storia che ne racchiude tante. Un lieto fine che è quello che dovrebbe attendere chi, costretto da bisogno, lascia la propria terra per approdare altrove, e da lì ripartire per poter avere e dare un futuro. È un vero e proprio inno alla vita, Never More, il nuovo singolo degli Original Sicilian Style, disponibile su youtube a partire da oggi, 2 maggio.

VIDEO CLIP :https://youtu.be/jocp1uMh3HY

Un brano intenso, in cui la band catanese riesce, come sempre, a coniugare reggae e sicilianità, accompagnato da un video onirico, dal sapore proustiano, in cui la realtà si mescola con il sogno, e in cui alla fine trionfa l’umanità. Al centro della clip, la storia di Lucy, una storia di migrazione e integrazione, un cortometraggio su note reggae, arricchito dai disegni del writer Anc, che rendono le immagini ancora più suggestive.

“Questa è una canzone che non potevo non scrivere – spiega Enrico Pellegrino, voce degli OSS. Non so come siano uscite le parole: è stata una necessità. Il nuovo, ancora più duro, volto delle migrazioni, le centinaia di morti, le speranze tradite e i desideri realizzati – sottolinea – mi hanno spinto a comporre Never more che, a differenza di tante storie, ha un lieto fine. In cui tutto è visto da diverse prospettive”. È così che l’abbandono di un Paese diventa scoperta di nuovi luoghi, nuovi affetti, nuove possibilità. “Il pezzo nasce con l’esigenza di andare oltre il fatto di cronaca – aggiunge Pellegrino – e raccontare delle persone, delle loro vite”.

Na sta navi ca barcolla lenta in alto mari in questa nave che barcolla lenta in alto mare

vota e si rivota e sugnu ca misu ca priari e gira e si rigira e sono qui a pregare

e preiu u me diu di farimi campari e prego il mio dio di farmi sopravvivere

senza ciatu stamu femmi senza respiro rimaniamo fermi

continuamu a sugnari e continuiamo a sognare

na vita migliuri na vita diversa na vita una vita migliore una vita diversa una vita

ca sognu na vita mai persa che sogno una vita non persa

na ca a fini ti segna intra o to cori che alla fine ti segna dentro il tuo cuore

a cui stu mari attraversa. A chi questo mare attraversa.

Un nuovo, grande, singolo, terzo inedito del nuovo disco degli OSS in uscita la prossima estate, di una delle band più significative della scena reggae italiana, nata nel 2011 dall’incontro esplosivo di otto artisti musicali, e ancora oggi tra le migliori formazioni musicali made in Sicily.