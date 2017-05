NOTA INFORMATIVA: ASCOLTI TV DA RECORD e PIAZZA GREMITA per il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017 in Piazza San Giovanni in Laterano a ROMA

Successo senza precedenti per il CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO che si è svolto ieri in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Condotto dall’inedita ed entusiasmante coppia Camila Raznovich e Clementino, ha portato sul palco un cast d’eccezione composto da big della musica internazionale e dalle novità dell’indie e del pop italiano. L’afflusso di spettatori senza precedenti, che ha gremito la Piazza durante tutta la giornata di ieri, fa da eco al successo di share della diretta su Rai3, che non ha mai raggiunto un punteggio così alto nelle scorse edizioni.

Il tradizionale appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL ed organizzato per il terzo anno consecutivo da iCompany e Ruvido Produzioni ha fatto sì che Rai3 fosse la prima rete nel pomeriggio di ieri grazie alla diretta con il Concertone del Primo Maggio, raggiungendo picchi di ascolto altissimi con il 10,6 % di share medio, 1.308.000 spettatori e circa 10,5 milioni di contatti nel serale.

Le 9 ore di musica sono state accumunate dal tema di quest’anno: “Il lavoro: le nostre radici, il nostro futuro”. La manifestazione, condotta da Camila Raznovich e Clementino, con l’anteprima di Massimo Cotto che ha registrato 8,2% di share, pensata e scritta da un team di autori di grande prestigio (Massimo Martelli, Giorgio Cappozzo e Luciano Federico) è stata integralmente trasmessa in diretta da Rai 3 e Radio 2 e molto seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. La nuova linea artistica del Concerto del Primo Maggio voluta dagli organizzatori Massimo Bonelli e Carlo Gavaudan e improntata su un cast contemporaneo e prevalentemente composto dagli artisti che rappresentano l’attuale momento musicale nazionale, è stata ampiamente premiata dai fatti

Ecco l’ordine di esibizione degli artisti: APRÈS LA CLASSE, AMARCORD (finalista 1MNext), INCOMPRENSIBILE FC (vincitori di 1MNext), DORO GJAT (finalista 1MNext), BROTHER (vincitori di 1MEurope 2017), BRASCHI, GEOMETRA MANGONI, ARA MALIKIAN, ROCCO HUNT, ORCHESTRA DI SALTARELLO ABRUZZESE, MIMMO CAVALLARO, TERESA DE SIO, GIOVANNI GUIDI, MARINA REI, ARTÙ, LADRI DI CARROZZELLE, EX-OTAGO, MOTTA, LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA, BOMBINO, LA RUA, LEVANTE, EDITORS, LO STATO SOCIALE, FRANCESCO GABBANI, BRUNORI SAS, ERMAL META, EDOARDO BENNATO, MALDESTRO, FABRIZIO MORO, SAMUEL, PLANET FUNK e PUBLIC SERVICE BROADCASTING.

Gli Incomprensibile FC da Torino (https://www.facebook.com/incomprensibilefc) hanno vinto il contest 1MNext ricevendo anche il premio speciale “1M NEXT ON AIR” messo in palio da L’ALTOPARLANTE e che permetterà loro di godere anche di un’importante ed ampia promozione radiofonica per il lancio di un singolo.

La rock band inglese Brother si è classificata prima al contest europeo del Concerto del Primo Maggio 1MEurope 2017.

Redazione