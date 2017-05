MUSICA: La nuova leva del blues FABIO MARZAROLI con la sua Fabio Marza Band in tour per presentare l’album Nightmare

Comunicati

FABIO MARZA BAND

IN TOUR PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM

NIGHTMARE

04/05 Roma Rec 23 special guest: Sergio Montaleni

05/05 Merate (MB) IL Gattonero special guest: Sergio Montaleni

10/05 Biella Biella Jam Blues

14/05 Milano Spirit de Milan

23/06 Asti Sagra Del Blues con Gnola Blues Band

09/08 Subiaco Subiaco Rock Blues Festival con Paolo Bonfanti e Dany Franchi

Dopo il recente successo del concerto con il chitarrista statunitense Stef Burns, il bluesman Fabio Marzaroli con la sua Fabio Marza Band torna live per una serie di date durante le quali presenterà live anche il nuovo album“Nightmare” a breve disponibile anche in digital download e su tutte le piattaforme di streaming e anticipato in radio dal singolo omonimo.

Entrato nel pieno della maturità artistica, il leader Fabio Marzaroli guida la propria band in un percorso fatto di storie– in un repertorio che spazia dal blues rurale al rock-blues elettrico di matrice sudista – mantenendo un suono corposo e contraddistinto, con momenti elettrici alternati ad atmosfere acustiche.

Proprio in questo periodo la band è in tour per proporre dal vivo i nuovi brani, e non solo. La scaletta, oltre alle canzoni dell’ultimo disco, comprende brani dall’album di debutto Fabio Marza Band, dal secondo album “Blackboard” e dal più recente “You Know Me – live at Labirinto”.

La Fabio Marza Band, è composta da Fabio Marzaroli (chitarra e voce), Fabio Mellerio (basso, voce), Max Ferraro (batteria), Greta Bragoni (voce e cori).

La band si caratterizza nel panorama italiano anche per la simpatia del suo leader e per la sua duttilità che lo ha portato a collaborare e dividere il palco con alcuni dei più importanti interpreti del blues italiano, su tutti Maurizio Pugno, Rudy Rotta, Maurizio Gnola Glielmo, Alex Gariazzo (Treves Blues Band), suo produttore artistico, e Paolo Bonfanti, entrambi presenti anche nel terzo disco “live”

Redazione