MUSICA: LP, il nuovo singolo ”Strange” introduce la deluxe edition dell’album ”Lost on you”, in arrivo il 5 maggio

Dopo i 3 Dischi di Platino del singolo ‘‘Lost On You’‘, l’oro di ‘‘Other People” e di ”Lost On You” (Album), LP continua a regalarci emozioni e arriva ‘‘Strange’‘. Se al primo ascolto di ”Other People” subito ci è apparso Morricone, al primo ascolto dell’armonica di LP in “Strange” subito ci appare mister Bob Dylan. Il 5 maggio uscirà la Deluxe Version dell’album in tutti gli store digitali. Qui la tracking list:

Muddy Waters

No Witness

Lost on You

When We’re High (INEDITO)

Switchblade (INEDITO)

Up Against Me

Suspicion (INEDITO)

Other People

Tightrope

Into the Wild

Strange

Death Valley

You Want It All

Long Way To Go To Die (INEDITO)

Muddy Waters (LIVE)

Lost on You (LIVE)

Ora impegnata in un Tour Mondiale, LP sarà di nuovo da noi per 5 date italiane a luglio.

Redazione