MUSICA: Marostica Summer Festival 2017: in piazza degli Scacchi i concerti di Nek, Anastacia, George Benson e il Musical Mama Mia

Da venerdì 7 a sabato 22 luglio 2017 è in programma l’appuntamento con la terza edizione di “Marostica Summer Festival”, organizzato da “Due Punti Eventi”, in piazza degli Scacchi a Marostica con una serie di spettacoli, musica e concerti. E’ stato organizzato un fitto calendario di eventi in tre fine settimana a dimostrazione dell’importanza dell’avvenimento sul territorio berico con ospiti internazionali. Tra gli appuntamenti spiccano: i concerti di Nek (venerdì 7 luglio), Anastacia (mercoledì 12 luglio), “la bianca dalla voce nera”, che sin dal suo esordio nel 2000, è paragonata ad artiste del calibro di Aretha Franklin e Tina Turner. Una voce tra le più riconoscibili del panorama musicale internazionale, che ha portato l’artista a vendere qualcosa come ottantacinque milioni di dischi in tutto il mondo. George Benson (lunedì 17 luglio), un incredibile talento vocale, ma soprattutto uno dei migliori chitarristi jazz della scena mondiale che, dagli anni sessanta ad oggi, ha scritto pagine indimenticabili della storia della musica jazz, ma anche pop, funk e Rhythm and blues. E per chiudere il Musical “Mama mia“(venerdì 21 e sabato 22 luglio). Tutti gli spettacoli cominceranno alle 21.30. Marostica Summer Festival sostiene Women For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione. Per in formazioni: www.marosticasummerfestival.it.

Ad inaugurare l’apertura della manifestazione prevista per venerdì 7 luglio è NEK inpiazza degli Scacchi per il tour estivo “Unici”, che prende il nome dal suo ultimo album di inediti. A quasi due anni di distanza dal precedente “Prima di Parlare”. Questo nuovo lavoro contiene 11 brani: Unici; Differente; Questo so di me; Freud (featuring J-Ax); Uno di questi giorni; Mia; Il giardino dell’Eden; La mia terra; Quando era ora; In braccio; Futuro 2.0.

BIGLIETTI IN PREVENDITA: per acquistare le prevendite consultare i circuiti www.ticketone.it e www.vivaticket.it oltre ai rispettivi punti vendita. Per ulteriori informazioni e prevendite contattare “Due Punti Eventi” (via Marco Corner 19/21 – Thiene) al numero telefonico 0445/360516 o via e-mail a info@due-punti.com e Associazione “Pro Marostica” (piazza Castello, 1 – Marostica) al numero telefonico 0424/72127 o via e-mail a info@marosticascacchi.it.

