Simona Ventura torna a Mediaset con ‘Selfie2′ su Canale5 – Tra i mentori anche Bernardo Corradi e Mattia Briga

Selfie, le cose cambiano condotto da Simona Ventura ritorna con la seconda serie (giustificata come premialità per il successo della prima serie andata in onda ad ottobre del 2016) lunedì 8 maggio su Canale5, stessa formula: persone che hanno un passato difficile o anche qualche complesso fisico chiedono aiuto al programma, MA con una giuria quasi completamente rinnovata e formata da Platinette, Giampiero Mughini, Stefano Zecchi, Alex Belli e la confermata Tina Cipollari, con la novità di Belen Rodriguez nel ruolo di “paladina del popolo”.

Nella squadra di mentori riconfermati Stefano De Martino ed Alessandra Celentano, e alcune new entry: Iva Zanicchi e Barbara De Rossi e poi l’ex calciatore Bernardo Corradi, attualmente commentatore di Mediaset Premium (oltre che consorte di Elena Santarelli) e… udite udite… Mattia Briga che ricorderete nel ruolo di cantautore ad Amici14, (secondo classificato dietro i The Kolors) ora anche autore ed editore che recentemente ha pubblicato il romanzo “Novocaina” scritto insieme ad Andrea Passeri.

Selfie – Le cose che cambiano, è un prodotto FASCINO la società di Maria De Filippi

L’appuntamento con la prima puntata della seconda serie di Selfie condotta da Simona Ventura è per lunedì prossimo alle ore 21:10 su Canale 5.

