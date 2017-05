Emma Marrone: UNA FAN L’ATTACCA: “Sei un burattino della De Filippi” lei risponde: “…ti commenti da sola”

Quello che doveva essere un innocuo scherzo ad Emma andato in onda nella quinta puntata di Amici16 ha sollevato invece un polverone di cui ha parlato perfino la stampa straniera. Per lo scherzo che mostra la cantante subire avance da parte di un ballerino che la palpeggia vistosamente durante un sua esibizione suscitando, come prevedibile, l’indignazione di Emma e che è stato giudicato, all’unanimità uno scherzo “inaccettabile” per cui si è scomodata finanche la Presidente del Telefono Rosa, ci sono stati .dissensi, petizioni, accuse, richieste di scuse.

E ovviamente non sono mancate le critiche dei fan. L’attacco di una in particolare ha attivato una sorta di botta e risposta tra fan e artista.

La fan scrive: Che maggio porti consiglio. Peccato ti sia svenduta televisivamente e che abbia mandato in cantina Emma cantante. Ormai sempre più gente ti percepisce come personaggio televisivo e visto il tuo talento, spiace. Spiace anche che non sei stata in grado di prendere posizione nello scherzo orrendo che ti hanno fatto, tu che per tanto tempo ti sei fatta portavoce della difesa delle donne…”

Emma le risponde: “Grazie… speriamo porti consiglio anche a te… un po’ di umiltà quando parli della vita e del lavoro delle altre persone… soprattutto quando non si sanno tante troppe cose… di come mi percepisce ‘la gente’ ormai ci ho fatto l’abitudine… per fortuna però ci sono tante altre persone che non si rinchiudono nei pregiudizi tipo i tuoi… E vedono altro… tanto altro“.

La fan controbatte: “Hai ragione ma si giudica ciò che si vede, non ciò che non si vede e vederti nel teatrino di Amici come un burattino della De Filippi fa male per chi apprezza la tua musica, soprattutto dopo lo schifo della scorsa settimana. Buon lunedì e accetto il consiglio sull’umiltà di cui difetto, hai ragione”.

Emma: “Quindi mi chiami BURATTINO offendendo la mia persona e mi fai la morale sulla violenza, sulla mia vita e il mio lavoro?? Ti commenti da sola” .

Ambra Angiolini interviene a favore di Emma Marrone: “tu sei EMMA…c’è chi fa e chi ne parla“. Emma ringrazia. Ambra viene criticata a sua volta per l’interferenza ritenuta inopportuna e snob.

