NUOVO APPUNTAMENTO CON “MATRIX CHIAMBRETTI”. OSPITI IN STUDIO: GABRIEL GARKO, GIORGIA MELONI E EVA ROBIN’S

Domani sera, venerdì 5 maggio, in seconda serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Matrix Chiambretti”, il programma targato Videonews e condotto da Piero Chiambretti.

Protagonista dell’intervista “guancia a guancia”, la leader di “Fratelli d’Italia” Giorgia Meloni, che ripercorre la sua carriera e spiega il ruolo delle donne in politica.

Direttamente dal set de “L’Onore e il Rispetto – Ultimo Capitolo”, l’attore Gabriel Garko si racconta in una lunga e speciale intervista a 360°. E ancora, un focus su le trans gender Eva Robin’s e Vittoria Schisano e per concludere, il mondo del calcio visto dagli occhi di due donne: Anna Durio, presidente della società calcistica Robur Siena e la giocatrice Riana Nainggolan, sorella gemella del calciatore della Roma .

Come di consueto, insieme al travolgente Piero Chiambretti, Anna Maria Barbera (Sconsolata) nel ruolo di “Presidente della Repubblica delle Donne”, la giornalista Francesca Barra, la scrittrice Isabella Santacroce e Gene Gnocchi. In puntata si aggiunge il contributo musicale del trio Sorelle Marinetti.

