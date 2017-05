A “VERISSIMO”: FRANCESCO GABBANI, ELENOIRE CASALEGNO, ROBERTO FARNESI E KASPAR CAPPARONI

Sabato 6 maggio 2017, alle ore 16.10 su Canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo.

Silvia Toffanin accoglierà in studio il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo Francesco Gabbani.

A Verissimo i protagonisti della fiction, in partenza su Canale 5, ‘Solo per amore – destini incrociati’: Roberto Farnesi e Kaspar Capparoni.

Si racconteranno ai microfoni del talk show: Elenoire Casalegno e l’attore Lino Guanciale.

Infine, per lo spazio dedicato a “Il Segreto” sarà in studio, per la prima volta, il chimico di Puente Viejo Elias (Jaime Llorente).

Redazione