Canale5: Raz Degan dice No a “Caduta Libera” di Gerry Scotti per la presenza degli altri naufraghi.

E’ il settimanale CHI a svelare un retroscena che riguarda Raz Degan e la sua mancata partecipazione a Caduta Libera condotto da Gerry Scotti. Nella prima puntata hanno partecipato allo show game di Canale5 i naufraghi reduci dall‘Isola dei famosi ma ad eccezione di Raz Degan che ha rifiutato l’invito per la presenza degli altri naufraghi affermando di non volere fare più ospitate con gli altri compagni di avventura.. Il suo rifiuto ha costretto lo staff di Caduta Libera a sostituirlo in tempi brevi e la scelta è caduta su Alvin. E’ chiaro che Raz ha voluto prendere le distanze da eventuali “etichette” che certi programmi impongono dissociandosi dal comparire in “gruppone” e in fondo a lui la televisione strizza l’occhio a prescindere dall’Isola che l’israeliano ha evidentemente già “archiviato”.

Redazione