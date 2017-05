Francesco Gabbani a Verissimo: Il mio successo ha un doppio valore perché me lo sono sudato – GUARDA VIDEO

Francesco Gabbani, che vanta il primato di essere unico artista che ha vinto, per due anni successivi, nella sezione Giovani e poi tra i Big il Festival di Sanremo e in questi giorni nei negozi di dischi col suo nuovo e attesissimo album “Magellano” si racconta a Verissimo intervistato da Silvia Toffanin prima di partire per Kiev dove rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest 2017. Il simpatico cantautore carrarese racconta di essere vissuto in mezzo agli strumenti musicali nel negozio di famiglia e i grandi sacrifici che ha fatto per entrare nel mondo della musica, sua grande passione: “Il successo me lo sto gustando tanto perchè ci sono arrivato dopo un vero e proprio percorso perchè me la sono cercata e sudata e so cosa vuol dire sacrificarsi per qualcosa. Questo però mi rende un pò più maturo e consapevole di ciò che sto vivendo, insomma rimango con i piedi per terra”. In puntata si è esibito in una versione insolita di Occidentali’s Karma, piano e voce.

