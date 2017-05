08/05/2017 – 23:15 Su @RaiQuattro arriva #Kudos! TUTTO PASSA DAL WEB – In anteprima le immagini di Alien Covenant

Kudos – Tutto passa dal web presenta, in anteprima per l’Italia, nella prima puntata in onda lunedì 8 maggio alle 23.15 su Rai4, le immagini in esclusiva di Alien Covenant, l’ultimo film della saga diretta da Ridley Scott tra poco nella sale italiane. Kudos è un termine di origine greca usato spesso oltreoceano. In origine significava “gloria”, “fama”: online è il modo sintetico con il quale si manifesta apprezzamento per qualcosa. Una sorta di “ben fatto”, un complimento spontaneo comunicato a qualcuno con una parola tanto colloquiale, quanto epica (si trova spesso come hashtag).

Il confine tra web e mondo reale non esiste più, per questo “Kudos” mette in primo piano la rete e le sue dinamiche: approfondimento e analisi senza dimenticare la leggerezza. Tutto passa dalla Rete, ma non è lì che si ferma: attualità, cinema, serie tv e temi più legati a internet come pirateria, tutela della privacy, cyberbullismo, deep web sono il cuore del programma. Contributi video, tutorial, conduzione dinamica sono al servizio degli spettatori che, in diretta, possono interagire tramite tutti i canali messi a disposizione. La conduzione è affidata a Giulia Arena e Leonardo Decarli. Con loro per approfondire e analizzare alcuni degli argomenti discussi in puntata anche la giornalista Diletta Parlangeli.

La redazione del programma, composta da una squadra di millennials, è presente in studio e interviene in qualsiasi momento per fornire curiosità, aggiornamenti e dettagli sui temi trattati. In studio, ospiti e personaggi del web raccontano la Rete nelle sue sfaccettature più inedite e controverse. Gli account social di Kudos sono sempre attivi e la redazione web coinvolge gli utenti con interviste su Facebook Live, video e sondaggi.I presentatori

Giulia Arena: 1994, modella e conduttrice televisiva, ha vinto nel 2013 la 74° edizione del concorso di bellezza Miss Italia

Leonardo Decarli: 1990, cantante, attore, speaker radiofonico e star del web con un seguito complessivo che supera i tre milioni di followers

Diletta Parlangeli: 1984, giornalista professionista, scrive di tecnologia e spettacoli per Wired Italia, Il Fatto Quotidiano, La Stampa