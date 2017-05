AMICI16 su Canale5 arriva fino al 35% di share – Fuori Shady della squadra bianca.

Eccoci a comunicare il dato di ascolto della serata di sabato 6 maggio 2017. Amici16 di Maria De Filippi orfano di Ballando con le stelle suo accanito competitor di Rai1 che ha chiuso la 12a edizione sabato scorso con la vittoria di Oney Tapia, ieri correva praticamente da solo scontrandosi con la replica del concerto di Renato Zero Arenà decisamente poco concorrenziale come tutti i concerti trasmessi in televisione senza alcuna eccezione. Pertanto questi i dati come sempre estrapolati da TvBlog questa volta scontati in quanto prevedibili.

“Prime time con la curva dello spettacolo musicale di Canale5 Amici 2017 al comando sulla linea del 20% di share, in crescita in seconda serata fino al 35% di share, mentre la riproposizione di Arenà con Renato Zero tocca la linea del 15% di share, mentre la curva verde di Ulisse si accomoda strada facendo fin sulla linea del 10% di share.

Seconda serata con la linea di Amici 2017 che -come detto- chiude la sua corsa fino a toccare il 35% di share, mentre la seconda scelta è il titolo cult di Rete 3 Un giorno in pretura”.

La settima puntata di Amici16 ha visto l’uscita di Shady e la notizia che la stessa sarà prodotta da Boosta dei Subsonica attualmente coach del programma. Tra gli ospiti musicali Gianna Nannini che ha duettato con Elisa ed Emma. Quinto giudice una prorompente Simona Ventura, e poi l’icona del calcio mondiale Diego Armando Maradona.

Intanto le anticipazioni rivelano che la trasmissione in vista dell’ultima puntata andrà in onda in diretta tv su Canale 5 e quindi sarà il pubblico da casa attraverso il televoto a decidere il nome del vincitore assoluto di questa edizione.

