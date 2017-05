ANTICIPAZIONI AMICI16 OTTAVA PUNTATA: OSPITI SABRINA FERILLI, GIORGIA E LONDON GRAMMAR – ELIMINATO THOMAS e i social insorgono.

Le anticipazioni relative alla puntata di Amici16 che andrà in onda sabato prossimo, 13 maggio, (la stessa sera in cui su Rai1 andrà in onda la finale dell’Eurovisione Song Contest), ci raccontano che dopo l’esclusione di Shady che tanto ha fatto indignare il web, il prossimo a lasciare il talent, gettando ancor più nello sconcerto il popolo social sarà Thomas Bocchimpani, l’unica vera rivelazione di questa edizione di Amici. Thomas è infatti tra i più, se non il più completo della scuola, con una tenuta scenica invidiabile e su cui la discografica Warner non ci ha pensato due volte a mettere il suo marchio.

Ricapitolando, quindi, nell’ottava puntata di sabato 13 maggio, vedremo ancora le squadre Bianca e Blu a confronto, entrambe sono rimaste con tre concorrenti per la Bianca sono ancora in gioco i cantanti Mike Bird e Thomas Bocchimpani e il ballerino Sebastian Melo Taveira; per la Blu, invece i cantanti Riccardo Marcuzzo, Federica Carta e il ballerino Andreas Muller. Ad affiancare la giuria composta da Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini e Daniele Liotti, quinto giudice Sabrina Ferilli. L’attrice romana è stata giurata fissa del talent show per quattro edizioni consecutive, dal 2013 al 2016.

Ospiti musicali dell’ottava puntata saranno i Giorgia e il trio Trip hop britannico dei London Grammar.

Come abbiano detto in apertura a lasciare definitivamente il programma sarà Thomas della squadra Bianca.

