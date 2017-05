FESTIVAL SHOW CASTING 2017: Successo di pubblico e iscrizioni senza precedenti per le finali! ANNUNCIATI I VINCITORI

Da luglio nelle piazze d’Italia con i big della musica

Presenta GIORGIA SURINA

Successo di pubblico e iscrizioni senza precedenti

per le finali di FESTIVAL SHOW CASTING 2017!

ANNUNCIATI I 12 VINCITORI:

Chiara Ranieri (Napoli), Diamonds (Ragusa), Elios (Pordenone),

Eva (Ancona), Federico Furia (Milano), Giorgia (Padova), Luelo (Treviso),

Maurizio Di Cesare (Cagliari), Nico (Ragusa), Rever (Trieste),

Thema (Milano) e Xenia (Svizzera)

Roby Facchinetti, Fio Zanotti, Luca Chiaravalli e Massimo Cotto sono stati i giurati d’eccezione che ieri, domenica 7 maggio, a Caorle (VE) hanno decretato i 12 giovani vincitori di FESTIVAL SHOW CASTING 2017! Infatti, venerdì e sabato si sono esibiti 300 giovani selezionati in tutta e non solo, dai quali sono stati scelti i finalisti che si sono poi esibiti il pomeriggio di domenica in una Piazza Matteotti gremita di pubblico.

Sono stati in realtà 32 gli artisti emergenti (e non 30, per due ex aequo), arrivati alle finali nazionali di FESTIVAL SHOW CASTING 2017, che si sono contesi la possibilità di salire sul palco itinerante dell’estate italiana. I giovani selezionati, conti alla mano della giuria (tanto che al momento dei conteggi è scattato un applauso fra di loro per questo eccezionale equilibrio) sono straordinariamente 4 ragazzi, 4 ragazze e 4 band che provengono da tutta Italia e non solo!

Ecco i nomi (in ordine alfabetico): la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli, il quartetto vocale al femminile DIAMONDS da Ragusa, il cantautore ELIOS da Pordenone, la cantante anconetana EVA, il cantante milanese FEDERICO FURIA, la cantante GIORGIA di Padova, il duo LUELO da Treviso, MAURIZIO DI CESARE da Cagliari (già protagonista di The Voice 2015), il cantautore NICO da Ragusa, le band pop rock REVER da Trieste e THEMA da Milano ed infine dalla Svizzera, l’interprete di origine spagnola XENIA.

Tutti questi 12 artisti si esibiranno in uno degli appuntamenti di Festival Show 2017, che riempirà le piazze italiane da luglio con i big della musica, ma solo tre di loro accederanno alla serata finale all’Arena di Verona il 4 settembre!

Obiettivo, da sempre, di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, è offrire alle nuove proposte visibilità nelle piazze, in tv e una significativa airplay radiofonica.

L’iniziativa è stata sostenuta dal Comune di Caorle e condivisa dalla Regione Veneto.

Festival Show 2017:

L’edizione 2017 di FESTIVAL SHOW sarà presentata da GIORGIA SURINA. La poliedrica protagonista della radio e della tv italiana affiancherà sul palco nelle 8 tappe estive Paolo Baruzzo che da sempre è protagonista della kermesse organizzata da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLLA & MONELLA. Oltre alla serata finale in Arena il 4 settembre, queste le prime date confermate: il 27 luglio all’Arenile Madonna dell’Angelo di Caorle (Ve), il 18 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Ud) e il 25 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Ve).

