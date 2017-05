A NIGHT LIKE THIS FESTIVAL: il festival di musica e arte indipendente – Annunciata la lineup completa del festival che si terrà il 14, 15 e 16 luglio a Chiaverano (TO).

ECCO LA LINEUP COMPLETA:

OF MONTREAL (USA) – DEAP VALLY (USA, in esclusiva)

KAP BAMBINO (FR, in esclusiva) – PIXX (UK, in esclusiva) – GAZZELLE

DEMONOLOGY HI-FI (NINJA E MAX DEI SUBSONICA) + guest

GIORGIO POI – THE WAVE PICTURES (UK, in esclusiva)

GRIMM GRIMM (JAP) – JULIE’S HAIRCUT

SYD ARTHUR (UK) – NIAGARA

C+C MAXIGROSS feat. MILES COOPER SEATON (DI AKRON FAMILY)

BALERA FAVELA SOUNDSYSTEM – SEQUOYAH TIGER – WOW

– IISO – PERSIAN PELICAN – CAMPOS

COMANECI – LIEDE – PIETRO BERSELLI – FRICAT – SHIJO-X

JOHN CANOE – EST-EGÒ – MANITOBA – YOUNGER AND BETTER

CUCINA SONORA – LITIO – CAZZURILLO – CLAUDIA IS ON THE SOFA

CARA – BRODO – YLENIA LUCISANO E RENATO CARUSO

AN EARLY BIRD – VIKOWSKI

Torna per il sesto anno consecutivo a Chiaverano (TO) “A NIGHT LIKE THIS”, il celebre festival di stampo europeo che il 14, 15 e 16 luglio porterà il meglio della musica indie italiana e internazionale nel borgo medievale nei pressi del Lago Sirio.

Sono disponibili in prevendita biglietti e abbonamenti al seguente link: https://www.diyticket.it/events/musica/233/a-night-like-this-festival

Ecco le opzioni d’acquisto online:

Abbonamento: 19 euro + ddp

Abbonamento + 2 giorni di camping: 29 euro + ddp

Ingresso singolo per 1 giorno: 10 euro + ddp

Altre offerte a pacchetto

Sarà possibile acquistare i biglietti direttamente in loco per i singoli giorni di venerdì 14 luglio (13 euro) e sabato 15 luglio (13 euro).

Il 15 e il 16 luglio, inoltre, si svolgeranno agli unplugged gratuiti sul Lago Sirio, che vedranno esibirsi CLAUDIA IS ON THE SOFA, CARA, AN EARLY BIRD e VIKOWSKY.

Il festival si svolge in una grande e suggestiva area verde, con 3 giorni di musica non stop, 5 palchi in 3 diverse location tra le quali la piattaforma sul Lago Sirio dove si si svolgono gli unplugged, più di 30 concerti live e dj set, a cui si aggiungono il mercatino Handmade, l’area Food&Drink con prodotti bio e artigianali, i laboratori, le mostre d’arte e un camping nel verde, di fronte al lago, per un’esperienza da vivere a 360 gradi!

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Chiaverano e con il patrocinio della Regione Piemonte.

Venerdì 14 luglio Lastanzadigreta curerà un laboratorio creativo per bambini e famiglie, uno spettacolo didattico-musicale la cui anima è l’improvvisazione. Un viaggio sonoro interattivo dove la libertà di espressione e la propria dimensione creativa sono fondamentali.

Nella giornata di sabato 15 luglio, GOMMA | PICCOLO E GIOIOSO FESTIVAL D’ILLUSTRAZIONE sarà presente all’interno di A Night Like This Festival con un workshop e una mostra-mercato con 30 illustratori affermati ed emergenti. Gli artisti parteciperanno anche alla realizzazione del poster serigrafato del Festival, le cui copie saranno in tiratura limitata e acquistabili esclusivamente il giorno dell’evento

A NIGHT LIKE THIS festival – future hits today è il festival di musica e arte indipendente dove scopri oggi la musica importante di domani. Nato nel 2012 da un’idea dell’Associazione Culturale A Night Like This, è l’evento che da sempre punta e rischia sui nuovi talenti della scena internazionale e italiana affiancandoli ai nomi più noti. La proposta artistica di A Night Like This Festival prende forma fuori dai circuiti musicali urbani, inserendo una rassegna artistica di matrice europea in un meraviglioso contesto locale: indie, rock, new wave, elettronica, synth pop, folk e shoegaze si alternano sui palchi del festival come in un mosaico. Negli anni ha ospitato band del calibro di: The Temper Trap, Austra, Slow Magic, A Place to Bury Strangers, oltre agli italiani Cosmo, Iosonouncane, Aucan, Jennifer Gentle, Birthh e molti altri.

Strutture convenzionate, servizi navetta che collegano la vicina stazione di Ivrea all’area concerti e la possibilità di dormire nel camping – allestito sulle sponde del Lago Sirio – danno l’opportunità di trascorrere un weekend estivo indimenticabile tra natura e cultura, lontani dal rumore del traffico.

Redazione