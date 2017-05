FONOPRINT E PRESSING LINE

INSIEME AL LICEO LAURA BASSI DI BOLOGNA

DANNO VITA AL CONCORSO

“MUSICA FUTURA – progetto memoria, territorio, musica, letteratura: Lucio Dalla – 1^ edizione”

FONOPRINT, grazie alla collaborazione sinergica con Pressing Line, ha permesso al Liceo Laura Bassi di Bologna(indirizzo Musicale Lucio Dalla) di dare vita al concorso “MUSICA FUTURA – progetto memoria, territorio, musica, letteratura: Lucio Dalla – I edizione”.

Il Concorso, patrocinato dal Comune di Bologna, offre agli allievi un percorso didattico nel mondo della produzione musicale, venendo a contatto diretto con le due importantissime realtà locali che sono Fonoprint e Pressing Line. Gli allievi del liceo potranno partecipare sia come singoli autori che come gruppi; il termine ultimo per presentare i propri lavori è il 1 settembre 2017.

Alla fine di questo percorso didattico e formativo, Fonoprint e Pressing Line sceglieranno due dei brani musicali composti dagli allievi del Liceo, e li produrranno, coinvolgendo in alcune fasi del processo gli studenti stessi.

Il bando e i moduli sono reperibili sul sito ufficiale del Liceo:

www.laurabassi.it

La collaborazione nasce nel rispetto della memoria di Lucio Dalla, che è sempre stato attento alla creatività e alla ricchezza dei giovani talenti, offrendo loro la possibilità di mettersi alla prova e costruirsi un percorso formativo originale.

Redazione