Radio101 in lutto: si è tolto la vita il noto dj Stefano Mastrolitti.

Trovato morto,da un’amica e collega, nel suo appartamento di Sesto San Giovanni il noto Dj di Radio 101 Stefano Mastrolitti. Gli investigatori pensano si tratti di suicidio anche se al momento non ne sono note le cause, secondo quanto si apprende il giovane attraversava da qualche tempo un periodo di depressione. Prima di approdare a Radio 101, aveva lavorato in alcune radio locali. Pugliese, Mastrolitti, aveva 32 anni, è morto nelle prime ore del pomeriggio di ieri. Si susseguono sul suo profilo Facebook i messaggi di cordoglio di colleghi e ascoltatori dei suoi programmi. Lascia un figlio di un anno e pochi mesi. Tanti gli attestati di cordoglio sulla sua pagina Facebook di amici, colleghi e ascoltatori.

Redazione