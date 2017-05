AL MAURIZIO COSTANZO SHOW SU CANALE5 TRA GLI OSPITI PAOLA BARALE E STEFANO BETTARINI

Questa sera in seconda serata al Maurizio Costanzo Show su Canale 5 ospiti Paola Barale ,Ambra Angiolini, Alba Parietti, Stefanella Giovannini, figlia di Sandro Giovannini, Eleonora Daniele, Samantha De Grenet, Stefano Bettarini e Stefano De Martino. Come anticipato da Maurizio Costanzo Alba Parietti parlerà degli scontri verbali televisivi a Ballando con le stelle e sui social con Selvaggia Lucarelli sfociati in poi una querela. E dopo tanti anni nel salotto di Maurizio Costanzo, approda Paola Barale di ritorno dal suo viaggio esotico in Sud America fatto in occasione dei suoi 50 anni, che si sottoporrà alle domande del conduttore e racconterà dei suoi trascorsi di vita e dei suoi progetti.

Maurizio Costanzo Show considerata la fascia oraria sta riscuotendo un buon riscontro di ascolti. Il talk show ha ottenuto uno share del 15.20% con oltre un milione di telespettatori pronti a fare le ore piccole.

