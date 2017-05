AMICI16: MORGAN “…hanno agito per “farmi fuori”- l’artista trova nelle parole di Maurizio Costanzo “…la chiara conferma”

La polemica sull’uscita di Morgan da Amici16 non accenna a placarsi. Questa volta a provocare la reazione dell’artista ci ha pensato Maurizio Costanzo che intervistato da Blogo, ha chiamato in causa spontaneamente la questione e alla domanda:

“Qual è l’ultimo consiglio che ha dato a sua moglie Maria De Filippi professionalmente parlando?”

Costanzo ha risposto:

Gli ho dato il consiglio di liberarsi di Morgan. Gliel’ho detto molto prima di quando è accaduto il fattaccio. Quando ho intervistato Morgan a me piaceva, ma quando l’ho visto rivolgersi al pubblico di Amici in quel modo ho pensato che non poteva restare lì.

Tanto è bastato per confermare a Morgan la sua teoria iniziale che si basava sull’esistenza di condizioni “orchestrate” ai suoi danni col solo scopo di “metterlo” fuori dal programma e nella sua pagina Facebook ha postato uno screenshot della frase incriminata a comprova della questione.

Posto che le affermazioni di Maurizio Costanzo siano attendibili sono la chiara conferma di tutto quello che ho da subito sostenuto io e cioè che hanno agito in modo tale da “farmi fuori”.

Grazie per avermi dato ragione, meglio tardi che mai. Morgan

