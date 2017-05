MUSICA: @GIUSYFERRERI: “Partiti Adesso” è il brano più trasmesso in radio, al 1° posto della classifica di #EarOne!

GIUSY FERRERI

“PARTITI ADESSO”

È IL BRANO PIÙ TRASMESSO IN RADIO

Al 1° posto della classifica di EarOne

“PARTITI ADESSO”, il nuovo singolo di GIUSY FERRERI, estratto dall’album “Girotondo” (Sony Music) si posiziona al 1° posto della classifica dei brani più trasmessi in radio questa settimana (dati diffusi da EarOne oggi).

Il brano, scritto da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Dario Faini e Vanni Casagrande, è accompagnato da un video, diretto da Gaetano Morbioli e visibile su Vevo, dove in poco tempo ha quasi raggiunto i 3 milioni di visualizzazioni:

“PARTITI ADESSO” è un “brano spensierato, giovane, fresco e attuale – come lo descrive la stessa Giusy – Me la sono immaginata come una canzone da cantare a squarciagola durante un lungo viaggio in macchina, che sia per una vacanza all’insegna del divertimento, oppure per un viaggio di lavoro, o per uno di quei viaggi di ricerca che, a volte, ti cambiano la vita.”

Il brano è contenuto in “Girotondo”, album prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e composto da 14 tracce tra cui“Fa Talmente Male”, presentato sul palco della 67^ edizione del Festival di Sanremo, e un featuring in “L’amore mi perseguita” con Federico Zampaglione, autore del brano.

«Girotondo è un album diviso in due – racconta Giusy Ferreri – la prima parte è più solare e spensierata mentre la seconda risulta più introspettiva e riflessiva. È un album che nasce dal lavoro di squadra con tanti autori e tanti stili diversi che si sono uniti per creare un progetto di cui sono molto orgogliosa.»

Questa la tracklist di “GIROTONDO”: “Fa Talmente Male”, “L’amore tante volte”, “Partiti Adesso”, “L’amore mi perseguita” (ft. Federico Zampaglione), “È finita l’estate”, “Occhi lucidi” (scritto da Tommaso Paradiso), “Col sole e col buio”, “Girotondo”, “La Distanza”, “Il mondo non lo sa più fare”, “Tornerò da te”, “Immaginami” (scritto da Marco Masini), “Il resto del mondo è diverso da te”, “La gigantessa”.

Redazione