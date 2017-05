Parte Oggi dalle Murate di Firenze “UNIVERSO TOUR” di Francesco Guasti

FRANCESCO GUASTI

DOPO IL TERZO POSTO NELLA CATEGORIA NUOVE PROPOSTE AL FESTIVAL DI SANREMO

PORTA IL SUO “UNIVERSO” IN TOUR

Queste le prime date e appuntamenti confermati: 12 MAGGIO Le Murate FIRENZE (FI); 20 Maggio Ospite Festival del Libro di TORINO (TO); 23 Maggio Ospite XXV anniversario “Strage di Capaci e Via D’Amelio” – Piazza Magione Palermo (PA); 7 Giugno Riceve il riconoscimento “Miglior artista” nell’ambito del Premio Magnino – Parco Pertini Agliana (PT); 16 GIUGNOFestival Fuori Tutti (Opening Act Raphael Gualazzi) – Parco De Gasperi Settimo Torinese (TO); 18 GIUGNO Ospite Premio Beatrice – Teatro Filarmonico – Verona(VR); 23 Giugno Cortile Ferdinando – Belvedere di San Leucio (CE); 30 Giugno Campi Beer Festival – Parco Villa Montalvo Campi Bisenzio (FI); 27 Luglio PratoEstate – Corte delle Sculture Prato (PO); 20 Agosto PiazzaGavignano (RM)

…e il tour continua

Il video di “UNIVERSO” ha già superato le 700.000 visualizzazioni ed è disponibile su youtube al link: https://www.youtube.com/watch?v=yQDde-xXUks

Francesco Guasti,cantautore toscano,nel 2013 partecipa a “The Voice” su Rai2, nel #teamPelù e pubblica il singolo Un solo giorno in più (Universal). Nella stessa estate partecipa alla prestigiosa rassegna musicale di Marbella “Starlight Festival” al fianco di Bryan Adams e Enrique Iglesias.

Nel 2014 è fra i 60 finalisti di Sanremo Giovani, con il brano “Scintilla contro Scintilla”, scritto con Marco Carnesecchi e Federico Sagona. Il brano rimane primo per 4 settimane nella classifica di airplay.

Nel 2014 entra a far parte della Nazionale Italiana Cantanti.

Ospite dell’Identikit Tour di Piero Pelù, inizia con lui una collaborazione, da cui nasce il brano “Piovono rose”, entrato nelle selezioni finali delle Nuove Proposte per Sanremo 2015.

Nell’aprile 2015 esce il singolo “Piovono Rose”, un mese dopo viene pubblicato l’Ep “Parallele” prodotto da Piero Pelù.

Nel Giugno 2015 è ospite del “World Refugee Day Festival” a Firenze, con artisti del calibro di Elisa, Ruggeri, Pelù, Bandabardò, Brunori sas e tanti altri.

Il 10 Luglio esce il singolo “Parallele” il cui videoclip è realizzato in collaborazione con Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) a favore della campagna contro l’abbandono.

Nel Novembre 2015 entra tra i 12 Finalisti di Sanremo Giovani con il brano Io e te.

Nel febbraio 2017 partecipa al 67° Festival di Sanremo – sezione giovani piazzandosi al terzo posto con il brano Universo

Riceve il prestigioso premio AFI (associazione fonografici italiani).

Il 10 febbraio 2017 esce l’Album Universo (Da10Production distr. Universal Music).

Riceve il premio “Miglior Artista” nell’ambito del Premio Magnino.

