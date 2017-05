VERISSIMO: PUNTATA DEDICATA AD AMICI – MARIA DE FILIPPI “Morgan è stata una bella sfida,ma non l’ho vinta…“Spero solo che… le sue dichiarazione pubbliche, corrispondano a quelle che mi fa privatamente.

La puntata evento di Verissimo di oggi, sabato 13 maggio è dedicata ad Amici16 che si avvia alla finale. Silvia Toffanin registrata mercoledì 10 maggio ha raggiunto gli studi Elios della Scuola più famosa della tv, per ripercorrere, insieme alla conduttrice Maria De Filippi, i coach e gli allievi, tutta la sedicesima edizione di Amici con interviste e retroscena. Intervista poi a Maria De Filippi che ha parlato delle sue sfide televisive… non tutte vinte. Vediamole queste sfide:

Sanremo: “L’ho vissuta malissimo, purtroppo! Con il senno di poi – afferma – l’avrei vissuta diversamente. Ho fatto impazzire tutte le persone che erano con me. Li tenevo tutta la notte a studiare ogni minimo dettaglio. Sapevo tutto. Ho capito, invece, che potevo essere del tutto impreparata perché il tempo per parlare con le persone era di qualche secondo e presentavi le canzoni leggendo sul gobbo”. Però – aggiunge – mi sono divertita”.

Uomini e Donne Trono Gay: ammette: “Era da due o tre anni che ci pensavo. Mi è sembrato giusto farlo l’anno scorso. I protagonisti di questo trono sono stati molto amati, perché si sono posti in maniera diversa rispetto ai soliti corteggiatori. Era uno trono che si stava ad ascoltare, più che a vedere”. E chiosa: “Penso che il trono gay ritornerà a settembre”.

Morgan: “Morgan è stata una bella sfida, però lì l’ho persa, non l’ho vinta”. E aggiunge: “Credo che la sua conoscenza e la sua preparazione si siano viste. Le cose poi non sono andate bene per una serie di circostanze. Forse ci voleva più presenza, un po’ più di costanza”. “Spero solo che in un futuro prossimo le sue dichiarazione pubbliche, corrispondano a quelle che mi fa privatamente. Perché io penso che se scrivi determinate cose nel privato, poi le stesse cose devi dirle anche in pubblico. Visto che sono private, quindi, non le posso dire!

Sfide future da vincere? Smettere di fumare.

Redazione