Spongebob, dal 15 maggio arrivano i nuovi episodi della decima stagione e…Marco Carta che interpreta eccezionalmente la sigla in italiano.

Spongebob, la spugna marina più gialla e amata di sempre, arriva a quota 200 episodi, e per festeggiare questo importante traguardo la sigla in italiano del cartone è interpretata eccezionalmente da Marco Carta. I nuovi episodi della decima stagione partono dal 15 maggio, dal lunedì al venerdì alle 19.30, solo su Nickelodeon (canale 605-606 di Sky) e, in chiusura della maratona tematica Spongebob Gold, in onda venerdi 19 maggio, verrà trasmesso l’episodio numero 200 intitolato “Addio, Krabby Patty?”.

E dopo la vittoria di Amici nel 2008, il trionfo al Festival di Sanremo 2009 con il brano La forza mia, 5 album in studio a cui si aggiungono un album live e una raccolta di canzoni di Natale, diversi premi e riconoscimenti (2 TRL Awards nel 2009 e uno nel 2011, 2 Wind Music Awards, e 2 Kid’s Choice Awards nel 2012 e nel 2013) e ancora: la partecipazione come naufrago a L’Isola dei Famosi nel 2016 cui ha fatto seguito l’uscita del disco Come il mondo e la pubblicazione il 21 aprile del nuovo singolo Il meglio sta arrivando che anticipa la pubblicazione del sesto album di inediti Tieniti forte, previsto per il 26 maggio, una nuova avventura dunque per Marco Carta interprete della sigla in italiano di #Spongebob di cui rivela essere un grandissimo fan.

Redazione