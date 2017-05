THOMAS dopo l’uscita da Amici16: “adesso però inizia la vera corsa.”

La puntata di Amici16 di Sabato del 13 maggio 2017 si è conclusa con l’eliminazione di Thomas Bocchimpani (cantante squadra bianca) finito in ballottaggio con Federica Carta (cantante squadra blu) che nello scontro finale viene salvata dai giurati determinando l’uscita definitiva dalla scuola di Thomas. E così i luoghi comuni si ripetono in un’alternanza quasi scontata di eliminazioni in cui il più delle volte a farne le spese sono i talenti migliori (vedi il caso di Shady nella puntata precedente ndr). L’uscita adesso, dell’allievo più completo (canta, balla, suona e scrive) capace di tenere il palco come una “star” navigata ha generato una vera rivolta del pubblico sulla pagina social di Amici di Maria De Filippi, che si è concretizzata in critiche velenose al programma a cui il pubblico guarda da pò di tempo con un certo disincanto. che ne offusca la fama e la credibilità.

Prova di ingresso di Thomas ad Amici

Riportiamo una intervista a Thomas Bocchimpani rilasciata ai microfoni di Tgcom24 dopo la sua uscita dal talent show

Dopo la tua eliminazione il pubblico e il web sono insorti…

Non mi aspettavo una reazione del genere. Mi fa molto piacere, significa che sono riuscito a trasmettere delle emozioni e che ho lasciato qualcosa nei telespettatori.

Sei deluso?

No, anzi. Sono felice perché ho fatto un bellissimo percorso, ho raggiunto dei traguardi personali molto importanti, adesso però inizia la vera corsa.

Da “Io Canto” ad Amici, come sei cambiato?

Prima guardavo tutto con gli occhi di un bambino. Ora sono cresciuto, però alcuni aspetti sono comuni, come quello di studiare.

Cosa hai imparato?

Intanto a stare al passo con i professionisti con i quali mi sono relazionato, e poi allenarsi quotidianamante ed essere seguito anche da vocal coach è stato importante per la parte vocale.

Sei davvero il Justin Bienber italiano?

(ride, ndr) Mi sento più un mix tra Bieber e Bruno Mars, sono due artisti a cui mi ispiro. Mi piacerebbe portare il mondo internazionale di questi artisti in Italia…

Hai un contratto con la Warner, obiettivo raggiunto?

E’ un buon inizio dopo la fine di questo percorso. Meglio di così non poteva andare….

Con Stash hai lavorato al singolo all’album…

Da subito c’è stata complicità. L’ho sempre stimato e collaborare con lui per me è eccezionale.

Per chi tifi?

Seba.