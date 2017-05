ANTICIPAZIONI #AMICI16 NONA PUNTATA: FUORI MIKE BIRD. I FINALISTI

Le anticipazioni di Amici16 per quanto riguarda la nona puntata che andrà in onda sabato 25 maggio prossimo raccontano che ad inizio puntata della semifinale la conduttrice Maria De Filippi informa sul fatto che al ballottaggio non verrà mandato un solo allievo ma tutti i componenti della squadra perdente.

Il quinto giudice della è Gerry Scotti. Elisa ed Emma si sfidano al gioco del “Chi inizierà” e a vincere è Emma Marrone, così i bianchi iniziano la gara. L’ospite musicale della nona puntata di Amici sono i Thegiornalisti.

La prima manche viene vinta dai Bianchi, mentre la seconda è vinta dai Blu. Tutti i ragazzi vanno al ballottaggio e fanno 3 esibizioni ciascuno. Prima del verdetto finale divertente “intermezzo” di Luca e Paolo. Ai ragazzi chiamati poi al centro dello studio viene spiegato che a decretare i finalisti saranno le votazioni dei giudici attraverso le carte, chi ha preso il voto più basso non comparirà sul monitor e dovrà abbandonare Amici. L’ordine di chiamata degli allievi è casuale (Andreas, Federica, Sebastian, Riccardo, ndr) , Mike Bird viene lasciato fuori. È proprio lui l’eliminato della nona puntata, prima di lasciare lo studio visibilmente commosso sulle note di ‘Skinny Love’, abbraccia Emma e la ringrazia per tutto quello che gli ha insegnato . Anche questa eliminazione ha sollevato indignazione e scatenato il popolo social.

I finalisti di Amici di Maria De Filippi sono quindi: Sebastian Melo Taveira (bianchi), Federica Carta, Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller (blu).

