MUSICA: Michele Bravi, show in anteprima al Fabrique di Milano per “Anime di Carta” – Guarda Video

Michele Bravi ritorna in grande stile con due concerti a Milano e a Firenze (sold out) che segnano l’inizio dell’impegno di Michele come ambasciatore dell’Associazione iItaliana per la Ricerca sul Cancro, infatti, parte degli incassi delle due serate sarà devoluto ad avvantaggiare la ricerca sul cancro finanziando programmi di formazione per giovani ricercatori. Il concerto di sabato 20 maggio è un’anticipazione del tour autunnale e arriva sull’onda dell’enorme successo raccolto con il singolo ‘Il Diario Degli Errori‘ certificato disco di platino e con il quale Michele si è piazzato al quarto posto della 67esima edizione del Festival di Sanremo.

Michele Bravi sabato 20 maggio, al Fabrique, presenta dal vivo e in anteprima, le canzoni del nuovo album ‘Anime di Carta‘, uscito lo scorso febbraio per Universal Music. “La vera vita di un disco sta nel momento esatto in cui la musica che ti racconta – ha spiegato – che racconta la tua storia non si muove più solo nella tua testa, ma è un coro che la canta, sono dei musicisti che insieme a te la descrivono, sono le persone che la accolgono proprio lì davanti a te”.

Ad accompagnare Michele Bravi sul palco quattro polistrumentisti, un quartetto d’archi e due ospiti speciali, che ha fortemente voluto con sé: Chiara Galiazzo e Lele vincitore Festival di Sanremo 2017 “Nuove Proposte”. Ad aprire invece il concerto di Michele Eeris, una giovane artista italiana proveniente dal MAS di Milano.

Redazione