FESTIVAL SHOW 2017: Ecco tutte le date e le città delle otto tappe del festival itinerante dell’estate italiana – Presenta GIORGIA SURINA

FESTIVAL SHOW 2017

Da luglio nelle piazze d’Italia con i big della musica

Presenta GIORGIA SURINA

ECCO TUTTE LE TAPPE!

2 luglio a PADOVA – 10 luglio a BRESCIA – 27 luglio a CAORLE (Ve)

3 agosto a BIBIONE (Ve) – 10 agosto a JESOLO (Ve)

18 agosto a LIGNANO SABBIADORO (Ud) – 25 agosto a MESTRE (Ve)

4 settembre: serata finale all’Arena di VERONA

Ecco tutte le date e le città delle otto tappe di FESTIVAL SHOW 2017, il festival itinerante dell’estate italiana con i big della musica giunto alla sua diciottesima edizione!

Il 2 luglio il debutto a Padova in Prato della Valle, il 10 luglio prosegue a Brescia in Piazza Miro Bonetti (C.C. Freccia Rossa), il 27 luglio a Caorle (Venezia) all’Arenile Madonna dell’Angelo, il 3 agosto a Bibione (Venezia) in Piazzale Zenith, il 10 agosto a Jesolo Lido (Venezia) in Piazza Torino, il 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) alla Beach Arena, il 25 agosto a Mestre (Venezia) in Piazza Ferretto e il 4 settembre la serata finale all’Arena di Verona, prestigioso anfiteatro che ospita per il quarto anno consecutivo l’epilogo del tour.

Quest’anno si sono aggiudicate il palco della kermesse 4 tra le più importanti località balneari e 4 grandi città del nord Italia dove si esibiranno alcuni tra i più grandi nomi del panorama musicale e dello spettacolo italiano (cast in via di definizione). Jesolo Lido, Bibione, Caorle e Lignano Sabbiadoro sono città che d’estate si riempiono di turismo e porteranno davanti al palco di Festival Show migliaia di persone da tutta Italia e non solo; Padova, Brescia, Mestre e Verona accoglieranno Festival Show 2017 nelle loro migliori piazze attirando da tutta la provincia affezionati spettatori per i quali ormai questo palco significa estate! Tutte le tappe saranno presentate da GIORGIA SURINA. La poliedrica protagonista della radio e della tv italiana affiancherà sul palco Paolo Baruzzo che da sempre è protagonista della kermesse organizzata da RADIO BIRIKINA e RADIO BELLA & MONELLA.

«Un cast veramente d’eccezione sarà predisposto per le date di Festival Show – anticipa Mariano Sannito, responsabile commerciale e artistico – e avremo in ognuna delle sette serate in programma quest’anno, oltre alla finale in Arena, tanta musica di qualità. Una ventata di freschezza sarà certamente garantita dalla nuova presentatrice della kermesse Giorgia Surina, che riceve il testimone da Lorena Bianchetti e Adriana Volpe e debutterà sul nostro palcoscenico in Prato della Valle».

Oltre ai big della musica, spazio anche ai giovani talenti selezionati in questi mesi in tutta Italia e in alcune città d’Europa. Questi i 12 artisti emergenti che si esibiranno sul palco itinerante di Festival Show, 3 dei quali accederanno alla finalissima sul palco dell’Arena di Verona: la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli, il quartetto vocale al femminile DIAMONDS da Ragusa, il cantautore ELIOS da Pordenone, la cantante anconetana EVA, il cantante milanese FEDERICO FURIA, la cantante GIORGIA di Padova, il duo LUELO da Treviso, MAURIZIO DI CESARE da Cagliari (già protagonista di The Voice 2015), il cantautore NICO da Ragusa, le band pop rock REVER da Trieste e THEMA da Milano ed infine dalla Svizzera, l’interprete di origine spagnola XENIA.

Tutte le tappe sono gratuite. Le offerte libere andranno in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. In questi anni, grazie alla generosità del pubblico nelle varie piazze, sono stati raccolti e versati alla Città della Speranza quasi 600.000 euro.

Gli artisti e i ballerini sul palco saranno accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana. Il corpo di ballo sarà guidato da Etienne Jean Marie reduce dal grande successo dell’ultima edizione di “Amici”.

Redazione