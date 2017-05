STEVE LA CHANCE A MORGAN : “BRAVO!”

Ricordate Steve La Chance, il coreografo che qualche anno fa faceva parte del pool di professori di Amici ? Ebbene riagganciandosi alla recente polemica legata all’uscita di Morgan da Amici16 è ritornato sulle ragioni che l’hanno spinto ad allontanarsi dal talent show di Canale5. Steve La Chance, ha pubblicato i post di protesta dell’ex Blue Vertigo sul suo profilo Facebook commentando con un “Bravo“, al settimanale Nuovo ha poi spiegato il motivo: “Ho solo condiviso le sue parole aggiungendo un punto esclamativo. Non era una presa di posizione. Però è vero che alcune cose che lui ha detto corrispondono a come funziona il talent. Tutto va come vuole Maria, come lei crede che sia giusto. Devi fare ciò che vuole Maria, altrimenti scegli un’altra strada come ho fatto io. Ed è normale che sia così: lei è una grandissima produttrice ed i suoi programmi funzionano”.

Lo stesso La Chance nel 2013 sempre al settimanale Nuovo diceva del talent show : “Quella è una scuola per giovani aspiranti ballerini e cantanti – nel senso che dà l’opportunità ai talenti di emergere. L’unica cosa è che io, avendo avuto una formazione più rigida, ho una visione piuttosto diversa. Un esempio? In sala si dovrebbe solo ballare e non parlare, come avviene sempre“ Redazione