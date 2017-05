Gli YES (featuring JON ANDERSON – TREVOR RABIN – RICK WAKEMAN) live in Italia a luglio con tre imperdibili concerti: il 17 luglio a Roma, il 19 luglio a Schio (VI) e il 22 luglio a Arbatax (NU)

ANDERSON – RABIN – WAKEMAN

NUOVAMENTE INSIEME!

YES LIVE IN ITALIA A LUGLIO

CON TRE IMPERDIBILI CONCERTI!

IL 17 LUGLIO A ROMA

IL 19 LUGLIO A SCHIO (Vicenza)

IL 22 LUGLIO AL “ROCCE ROSSE BLUES” DI ARBATAX (Nuoro)

Biglietti disponibili da oggi

su Ticketone, Vivaticket e altri circuiti di vendita

Le icone del rock mondiale e storici membri degli Yes, JON ANDERSON, TREVOR RABIN e RICK WAKEMAN, tornano insieme per dare vita al progetto “YES featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman”.

Dopo aver registrato numerosi sold out in tutto il mondo, questa storica reunion sbarcherà per la prima volta in Italia a luglio per tre imperdibili date: il 17 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di ROMA; il 19 luglio all’Arena Campagnola diSCHIO (Vicenza); il 22 luglio alle Rocce Rosse di ARBATAX (Nuoro) in occasione di “Rocce Rosse Blues”.

“YES FEATURING JON ANDERSON, TREVOR RABIN, RICK WAKEMAN”

17 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica di ROMA

Biglietti disponibili da oggi sul circuito Ticketone

19 luglio – all’Arena Campagnola di SCHIO

Biglietti disponibili da oggi sul circuito Vivaticket.it e su Schiolife.com

22 luglio – “Rocce Rosse Blues” alle Rocce Rosse di ARBATAX

Biglietti disponibili da oggi sul circuito Box Office

“È molto semplice – spiega il fondatore e cuore pulsante degli Yes fin dagli esordi JON ANDERSON – i fan ci vogliono di nuovo insieme, noi lo vogliamo ed è nostro diritto utilizzare il nome. YES la musica è nel nostro DNA!”

Jon Anderson, Trevor Rabin e Rick Wakeman sono ora pronti a tornare ad esibirsi insieme e a portare sul palco il meglio di una delle più importanti e famose band prog rock di tutti i tempi, gli YES, autori anche della hit mondiale “Owner Of A Lonely Heart”.

Il tour è solo il primo passo di un progetto più ampio, che comprende anche la pubblicazione di un DVD (con le immagini del loro ultimo live nel Regno Unito lo scorso 25 marzo) e di un nuovo disco, in uscita nel 2018.

Redazione