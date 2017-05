INDIEGENO FEST 17: Carmen Consoli, Brunori Sas, Boosta dj, Ex Otago, Marianne Mirage e molti altri a Tindari e nel golfo di Patti (ME)

Torna, dopo il successo delle scorse tre edizioni, INDIEGENO FEST( www.indiegenofest.it ), il Festival organizzato da Leave Music ( www.leavemusic.it ), che si svolgerà dal 4 al 10 Agosto sulla costa tirrenica della Sicilia settentrionale, tra le spiagge del golfo di Patti e il Teatro Greco di Tindari.INDIEGENO FEST si riconferma una delle manifestazioni musicali di riferimento dell’estate. La popolarità del festival è certamente dovuta all’offerta musicale sempre attenta e mai banale, con un cast che vede i grandi nomi della musica e i migliori artisti emergenti sullo stesso palco nelle splendide location previste per i sette giorni della manifestazione. L’evento si svolge infatti in contesti unici: il Teatro Greco di Tindaridel IV sec a.C., la riserva naturale di Marinello, le Grotte di Mongiove, il centro storico di Patti e il lungomare di Patti Marina. INDIEGENO FEST è stato da subito adottato dal territorio anche grazie alle associazioni e agli imprenditori locali che hanno creduto nell’iniziativa. Un Festival esclusivo e originale in cui la passione per la musica si associa alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche di cui la Sicilia è ricca: dal 4 all’8 agosto ci saranno infatti eventi gratuiti e giornate dedicate alla scoperta dei luoghi di maggior interesse turistico e culturale tramite escursioni guidate che termineranno con i concerti; il 9 e 10 agosto il culmine del festival al Teatro Greco con due serate dedicate alla musica d’autore. Ospiti d’eccezione di questa sorprendente edizione, due tra gli artisti più rappresentativi della scena musicale italiana. La prima è lei, La Cantantessa, Carmen Consoli.Un’artista fuori da ogni etichetta, la prima donna nella storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra” e investita del ruolo di Maestro Concertatore per il Concertone della Notte della Taranta. Colei che ha incantato gli States nella tournée di “Eva contro Eva”, segnando 3 sold out di fila a New York (“magnifica combinazione tra una rocker e un’intellettuale…una voce piena di dolore, compassione e forza” – New York Times). Sarà al Tindari il 9 agosto, la prima in assoluto al Teatro Greco per l’artista catanese, con una band di sette straordinari musicisti che l’hanno già accompagnata – ognuno in momenti diversi – nei progetti affrontati negli ultimi anni. Il 10 agosto è la volta di Brunori Sas, che reduce dall’enorme successo del nuovo album A casa tutto bene” (Picicca Dischi, 2017), torna dopo quattro anni a INDIEGENO,sugellando l’amicizia con il festival siciliano, scegliendolo come unica data siciliana. A completare la line-up, tantissimi i nomi in cartellone, tra cui Boosta DJ, Ex-Otago, Marianne Mirage, Artù, Renzo Rubino, Elisa Rossi, Persian Pellican e lo specialesecret concert dell’8 agosto.

All’interno del festival ci saranno delle giornate dedicate alla formazione di artisti emergenti, diversi tra loro per genere musicale e retroterra culturale che collaboreranno tra loro e si esibiranno nelle giornate della manifestazione. Per il programma completo e dettagliato, cliccare QUI . INDIEGENO FEST 2017 avrà inoltre l’onore di avere come partner il BIRRIFICIO MESSINA che per la prima volta collabora con una manifestazione musicale.

INDIEGENO FEST è vincitore del bando MIBACT “SILLUMINA” 2016, rivolto al sostegno di progetti e attività culturali nelle periferie urbane promossi da enti pubblici e privati. Biglietti TEATRO GRECO

Prevendite attive sui circuiti e nei punti vendita:

Tickettando http://bit.ly/indiegenotknd

TicketOne http://bit.ly/indiegenotkt2 Twitter: @IndiegenoFest