MUSICA: #MUSE Ecco #DigDown, singolo che anticipa il loro nuovo album… O no?

Matt Bellamy e soci hanno pubblicato il nuovo singolo “Dig Down“. Il brano (co-prodotto con Mike Elizondo e mixato da Spike Stent) ha come tema l’unità dei popoli e la sopravvivenza, e nel relativo video (uscito il 18/5 in contemporanea) c’è la partecipazione straordinaria di Lauren Wasser, la giovane modella che, due anni or sono, divenne drammaticamente celebre per aver perso una gamba a causa di un… assorbente interno. Bellamy ha spiegato così il nuovo brano: “Mentre scrivevo ‘Dig Down’ quello che volevo comunicare era un messaggio di positività, di contrastare la negatività corrente nel mondo e offrire ispirazione, ottimismo e speranza alla gente, per combattere per le cause in cui si crede. Perchè noi, come individui, possiamo scegliere di cambiare il mondo se lo vogliamo”. Ma, attenzione, il nuovo brano potrebbe non preludere ad un nuovo album: come spiegato dallo stesso leader della band, ”il mondo è un posto molto diverso, rispetto a un po’ di tempo fa, ed anche il modo di ascoltare musica è molto diverso da com’era un tempo. Siamo molto preoccupati di come la gente ascolta la musica, oggi, con questa selezione di tracce singole: io stesso non ascolto più i dischi dall’inizio alla fine, come facevo un tempo. Ecco perché stiamo discutendo se pubblicare piccoli gruppi di tracce raggruppate, o addirittura soli singoli”. Provocazione o realtà? Lo scopriremo presto…

