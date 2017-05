TELEVISIONE #RAI1: UN GOAL PER L’ITALIA In diretta da Norcia, conduce Marco Liorni con Serena Rossi – Ospiti musicali Venditti, Vecchioni, Ron, Rovazzi e Chiara Galiazzo

In diretta da Norcia, il mondo del calcio in un grande evento televisivo per riportare normalità alle popolazioni terremotate. “Un Goal per l’Italia”, andrà in onda su Rai1 lunedì 22 maggio, in prima serata in diretta da Norcia.

Sarà una notte speciale dedicata alle società calcistiche, dilettantistiche e professionistiche, del Centro Italia attive nei territori colpiti dagli eventi sismici dello scorso anno.

L’evento televisivo ha come obiettivo la raccolta fondi per supportare il programma “Il Calcio Aiuta” sviluppato dalla FIGC, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e in collaborazione con Vasco Errani, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, allo scopo di garantire il ritorno alla pratica sportiva nelle aree interessate dal sisma, in particolare per ragazzi e bambini. Le realtà calcistiche destinatarie delle donazioni sono state individuate dalla FIGC in accordo con la Protezione Civile, al fine di realizzare azioni di sostegno concrete e attivabili in tempi brevi.

Il grande evento televisivo sarà in diretta da Norcia, uno dei luoghi simbolo della ripresa post-terremoto. Con il palco allestito in piazza San Benedetto, dove si trova l’omonima Basilica la cui facciata, messa in sicurezza, è l’unica parte dell’edificio rimasta in piedi dopo i danni causati dal terremoto.

L’evento sarà presentato da Marco Liorni con la partecipazione di Serena Rossi e vedrà la presenza di grandi personaggi italiani e internazionali del mondo del calcio, dello sport e dello spettacolo, che avranno il compito di coinvolgere il pubblico da casa per la raccolta fondi.

Apertura e chiusura della serata saranno affidate a Antonello Venditti che oltre a cantare, da grande appassionato di calcio, scherzerà con i giocatori della Roma Alessandro Florenzi e Stephan El Shaarawy e con quelli della Lazio Ciro Immobile e Marco Parolo, sulla grande rivalità fra le due squadre capitoline. Parteciperanno all’evento anche i Tiromancino, notoriamente tifosi della Roma, che interagiranno con i giocatori giallorossi. Non mancheranno altri incroci fra calcio e musica: Roberto Vecchioni, grande tifoso interista, oltre a regalare il suo successo “Chiamami ancora amore”, coinvolgerà Javier Zanetti, Vicepresidente dell’Inter, in un accenno alla celebre “Luci a San Siro”. Ancora l’ex capitano dell’Inter protagonista con Fabio Rovazzi, altro tifoso nerazzurro: dopo essere stato accolto sulle note della sua hit “Andiamo a Comandare”, Rovazzi verrà sottoposto da Marco Liorni a uno spiritoso quiz per verificarne la vera fede interista. Superato l’esame potrà incontrare il suo idolo Javier Zanetti. Presente anche Chiara Galiazzo, con la quale si parlerà anche di calcio femminile. La squadra di calcio a 5 di Norcia è una realtà importante e simbolica, che verrà raccontata tramite una clip e attraverso l’intervento dell’allenatore della Nazionale femminile Antonio Cabrini e dell’ex capitana della squadra azzurra Patrizia Panico. Fra i protagonisti anche Ron con due brani: il classico “Una città per cantare”, che si trasformerà in un atto di affetto verso Norcia, e “Vorrei incontrarti tra cent’anni” che eseguirà con Serena Rossi in un emozionante e inedito duetto. E poi altre storie delle società calcistiche delle aree colpite dal terremoto e momenti che coinvolgeranno altri protagonisti del mondo calcistico, come Clarence Seedorf, con sorprese legate ai club Juventus, Torino, Milan, Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Sassuolo e grandi leggende del mondo sportivo come Elisa Di Francisca, Fiona May, Cristina Chirichella.

“Un goal per l’ItaIia” è promosso da Ministro per lo Sport e Federazione Italiana Giuoco Calcio, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con Rai 1 con il coinvolgimento di Ballandi Multimedia per la produzione esecutiva e con il patrocinio di Regione Umbria.

