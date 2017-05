MUSICA: SIMONETTA SPIRI DAL 26 MAGGIO, IN ROTAZIONE RADIOFONICA E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITAL CON IL NUOVO SINGOLO “IL TEMPO DI REAGIRE”

Venerdì 26 Maggio 2017 in radio e nei digital stores “IL TEMPO DI REAGIRE”

il nuovo singolo di SIMONETTA SPIRI (NatyLoveYou distr. Believe Digital)

“Il tempo di reagire” brano scritto dalla stessa Simonetta Spiri insieme con Mario Cianchi ed Emilio Munda, che ha curato anche produzione artistica, è certamente autobiografico ma fotografa perfettamente anche un momento in cui tutti noi possiamo ritrovarci. E’ una canzone che descrive pienamente il mutamento e la ribellione di un’anima libera. E’ un’esortazione al coraggio di saper restare soli e distinguere i propri valori riconoscendosi in essi.

Ricorda Simonetta:

“Questa canzone è nata in Sardegna, il giorno del mio compleanno. ed era una giornata primaverile piena di sole. E’ stato un grandissimo regalo che la vita mi ha portato in una giornata speciale per ricordarmi che non sono gli anni che passano a far spegnere la fiamma di una passione che brucia dentro di noi e che c’è sempre tempo per continuare a sognare.”



Questo è un periodo di grandi novità per Simonetta che, per la prima volta, ha collaborato con Mario Cianchi (già autore di brani per Elodie, Valerio Scanu, Gemelli Diversi e molti altri) ed Emilio Munda (produttore, compositore ed autore per artisti quali Francesco Renga, Umberto Tozzi, Gemelli Diversi, Dear Jack e Michele Bravi e ancora molti altri):

“Ho conosciuto Mario grazie ad Emilio e, in poco tempo, abbiamo scoperto di essere quasi vicini di casa. Allora abbiamo iniziato a lavorare insieme per questa canzone. Gli ho mandato una nuova versione del testo con l’idea di creare uno special autentico e profondo, che facesse parlare una coscienza con l’intenzione di arrivare in maniera diretta a portare conforto e verità nel cuore di chi vuole realmente reagire di fronte alle delusioni, alle ingiustizie subite e alle illusioni del passato. Insieme ad Emilio, abbiamo unito le nostre idee musicali ed è nato questo brano che rappresenta, certamente, l’inizio di un ciclo importante della mia vita.”

Il videoclip, che accompagna “Il tempo di reagire“, è incentrato sul presente, sulla quotidiana semplicità che sa privilegiare l’essere più che l’apparire. Diretto da Stefano Bertelli, vede Simonetta sommersa dai ricordi raffigurati nelle polaroid appese alla parete alle sue spalle. Rappresentano il lato positivo e costruttivo del passato che lei si lascia alle spalle per vivere un presente che non sia troppo proiettato verso un futuro astratto ma solo in alto, in direzione del sole, dei suoi raggi e della sua luce.



In questo ‘periodo importante‘ entra a far parte anche la lunga amicizia con Valerio Scanu che, dopo aver ascoltato “Il tempo di reagire“, decide di pubblicarlo con la sua etichetta NatyLoveYou (Distr. Believe Digital).



BIO:

SIMONETTA SPIRI nasce a Sassari nel 1984 e, fin da bambina, coltiva la sua grande passione per il canto. La popolarità arriva nel 2007, con la partecipazione al talent “Amici“. Due album all’attivo: “Il mio momento” (2009) e “Quella che non vorrei” (2013) e un singolo “L’amore merita” (2016), certificato Oro da FIMI



Il 2017 è l’anno per lasciarsi tutto alle spalle perché il sole indica la nuova strada: è… Il tempo di reagire!

