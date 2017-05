MUSICA: ULTIMO “OVUNQUE TU SIA” DAL 23 MAGGIO NEI DIGITAL STORES – OPENING ACT al concerto di FABRIZIO MORO A ROMA

ULTIMO

“OVUNQUE TU SIA”

dal 23 Maggio nei digital stores

(Honiro label)

Uscirà, domani, martedì 23 maggio, “OVUNQUE TU SIA” il nuovo singolo di ULTIMO accompagnato dal videoclip e prodotto da Honiro Label, sul canale Youtube.com/Honiro.

“Ovunque tu sia – dichiara Ultimo – è una richiesta d’aiuto: a chi ancora, devo scoprirlo”

‘Portami via dove il mondo è un’idea’, questa frase racchiude la voglia di evadere dallo smog della quotidianità, cosciente del fatto che l’amore vero è sempre quello che devi ancora vivere. Il passo che devi ancora compiere.”

Il 26 Maggio, Ultimo, aprirà il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma

Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, nasce a Roma il 27 Gennaio 1996.

Studia pianoforte dall’età di 8 anni presso il conservatorio di musica S.Cecilia di Roma.

Inizia a scrivere le sue prime canzoni dai 14 anni : il suo stile nel corso degli anni si evolve in un connubio fra la musica cantautoriale e quella hip hop.

Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso dalla Honiro, vince e inizia, nel marzo 2017, la sua collaborazione con la Honiro con il singolo d’esordio intitolato “Chiave”

Una settimana fa è uscito “Giusy” un brano piano e voce solo su youtube – https://youtu.be/hAemDovxVb8

