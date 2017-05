MUSICA: WARNER CHAPPELL annuncia la firma di un contratto di co-edizione con la soc.“Unopiu’unofamillePublishing” di FEDERICA CAMBA e DANIELE CORO!

WARNER CHAPPELL

Annuncia la firma del contratto con la società

Unopiu’unofamille Publishing

di FEDERICA CAMBA e DANIELE CORO

WARNER CHAPPELL annuncia la firma di un contratto di co-edizione con la società “Unopiu’unofamille Publishing” dell’autore e musicista Daniele Coro e dell’autrice, cantautrice Federica Camba. L’accordo, di durata triennale, prevede l’acquisizione da parte di Warner Chappell Music Italiana del 50% delle quote editoriali della Società “Unopiu’unofamille Publishing”.

ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chapperll Music Italiana, dichiara in merito «Ho incontrato Federica alla fine degli anni ’90 e da allora abbiamo iniziato la nostra collaborazione. Collaborazione che poi si è concretizzata in un rapporto di esclusiva editoriale nel gennaio 2004, con la firma del primo contratto. Nel gennaio 2009 abbiamo firmato il contratto di esclusiva editoriale anche con Daniele. Questo succedeva quando il binomio Camba-Coro era ormai già consolidato come coppia di successo nel panorama autoriale italiano con importanti hit interpretate da Artisti quali Laura Pausini, Umberto Tozzi, Emma, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Anna Tatangelo e molti altri. Dopo una pausa di circa 5 anni nel rapporto con Warner Chappell, sono molto felice di annunciare il ritorno in squadra di Federica e Daniele. Riprendiamo quindi, con rinnovato e ritrovato entusiasmo, il percorso insieme a Federica e Daniele, là dove l’avevamo lasciato, alla ricerca di nuovi e importanti successi da condividere».

FEDERICA CAMBA commenta: «Un grande rientro a casa dopo un lungo viaggio. Questo mi sembra, questo nuovo contratto con la Warner Chappell, mia complice e ispiratrice da quasi sempre ormai. Ho la valigia piena di tantissime cose nuove da dire». DANIELE CORO commenta: «Sono molto felice di riprendere il mio cammino con Warner Chappell. Un percorso oggi arricchito di nuove consapevolezze. In un orizzonte che muta di continuo è importante sentire affianco le persone giuste, per crescere. Sempre».

La società “Unopiu’unofamille Publishing”, che si occupa di edizioni musicali e produzioni discografiche, è stata fondata nel 2012 da Daniele Coro e Federica Camba.

FEDERICA CAMBA, pseudonimo di Federica Fratoni, è una cantautrice, compositrice, produttrice e autrice italiana e insieme a DANIELE CORO, compositore, paroliere e produttore discografico, hanno scritto brani di grande successo per alcuni importanti artisti italiani. Insieme hanno composto moltissime canzoni per Alessandra Amoroso, tra cui “Immobile”, “Stupida”, “Estranei a partire da ieri, per Emma, come “Davvero”, “Maledetto quel giorno”, per Marco Masini come “Che Giorno È”, brano con cui ha partecipato a Sanremo nel 2015. Dal loro sodalizio artistico sono nati anche brani per Gianni Morandi, Laura Pausini, Nek, Anna Tatangelo, Annalisa, Elodie, Marco Carta, Valerio Scanu, Loredana Errore e altri ancora.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale, di cui ROBERTO RAZZINI è Managing Director dal maggio del 2002.

Divisione editoriale di Warner Music Group, WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

