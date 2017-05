24/05/2017 21:20 #RAI2 : “FACCIAMO CHE IO ERO” – Ospiti Giorgia, Sabrina Ferilli, Michele Bravi e Ale e Franz

Dopo il successo dell’esordio che ha messo d’accordo pubblico e critica, mercoledì 24 maggio alle 21.20 su Rai2 torna Virginia Raffaele, con la partecipazione straordinaria di Fabio De Luigi, con la seconda delle quattro puntate di Facciamo che io ero…, il suo primo One Woman Show.

Oltre a interpretare alcune delle sue maschere già conosciute come Belen, Virginia Raffaele si esibirà con performance inedite, fatte non solo di nuove maschere, come Fiorella Mannoia o l’artista serba Marina Abramovich, ma anche di inediti duetti musicali, sketch di improvvisazione e esibizioni fisiche fortemente legate alla storia della sua famiglia.

Ospiti della serata Giorgia, Sabrina Ferilli, amica e “vittima” della Raffaele, Michele Bravi e il duo comico Ale e Franz.

Nel corso della puntata ritroveremo i consueti spazi dedicati alla cultura con una nuova recensione letteraria curata dalla scrittrice Michela Murgia, e con una nuova lettura di un’emozionatissima Saveria Foschi Volante, la grande attrice italiana vincitrice di quattro David di Donatello.

Nel cast di Facciamo che io ero, il corpo di ballo, con le coreografie di Laccio, e la band diretta dal Maestro Teo Ciavarella.

Facciamo che io ero… è prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi Multimedia. E’ un programma di Virginia Raffaele e Giovanni Todescan scritto con Marco Terenzi, Dario Tajetta, Simone Di Rosa, e Paolo Cananzi con la collaborazione ai testi di Mattia Torre e Daniele Prato. Cristiano D’Alisera è il direttore artistico del programma, la regia è affidata a Piergiorgio Camilli.