CINEMA: Addio a Roger Moore lo 007 più longevo della storia.

L’attore Roger Moore è morto in Svizzera a 89 anni, dopo “una breve e coraggiosa battaglia contro il cancro” Roger Moore era nato a Londra il 14 ottobre del 1927. Dopo alcune apparizioni cinematografiche la grande popolarità arrivò per lui con la televisione. Prima “Ivanhoe” (trasmessa in Italia negli anni 60 nella Tv dei Ragazzi) e poi “Il Santo“, nel ruolo del ladro gentiluomo Simon Templar. Un ruolo che Moore interpretò dal 1962 al 1969 (passando dal bianco e nero al colore). Quindi nel 1972 un’altra serie divenuta di culto anche in Italia, “Attenti a quei due“, poliziesco dove Moore e Tony Curtis, tra un’avventura e l’altra, giocavano sul contrasto tra l’aplomb british e la guasconeria statunitense.

Nel 1973 eredita da Sean Connery il ruolo dell’agente 007. Un peso difficile da portare sulle spalle e che già aveva bruciato George Lazenby. Ma la caratura di Roger Moore è ben diversa e sarà James Bond per sette film, fino a metà anni 80, diventando così lo 007 più longevo della storia.

Redazione