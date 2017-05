MUSICA: #TIMMUSIC, Fabio Rovazzi presenta “Volare” con intervista e RadioPlaylist esclusiva

TIMMUSIC

FABIO ROVAZZI si racconta in un’intervista su TIMMUSIC

e parla del suo nuovo singolo “Volare” interpretato da Gianni Morandi

in un’esclusiva RadioPlaylist

«Gianni è un punto di riferimento per me ed è stata una collaborazione fantastica»

Rovazzi arriva su TIMMUSIC – la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming – con un’esclusiva RadioPlaylist in cui presenta il suo nuovo singolo dal titolo“Volare” con la partecipazione di Gianni Morandi.

«E’ stata una collaborazione fantastica, quando ho pensato di coinvolgerlo sul mio nuovo brano non avrei mai creduto che accettasse, invece mi ha dato carta bianca su tutto. Gianni è più giovane di me!»

Nell’intervista esclusiva, disponibile da oggi sull’App TIMMUSIC, Rovazzi si racconta attraverso i brani e gli artisti che più hanno influenzato il suo percorso artistico. Oltre ai suoi successi “Andiamo a comandare” e “Tutto molto interessante“, di seguito alcuni dei titoli che l’artista ha inserito nella RadioPlaylist: da “Renegade” di Axwell Ʌ Ingrosso, “Falling” di Alesso, “Thunder” di Imagine Dragons, “Senza pagare” di J-Ax e Fedez feat T-Pain, “Slide” di Calvin Harris fino a “Unforgettable” di French Montana.

***

TIMMUSIC, la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming, permette di ascoltare milioni di brani di tutti i generi, creare playlist personali o ascoltare quelle proposte dall’APP, trovare album e singoli anche in anteprima, scoprire le classifiche settimanali e condividere tutto sui principali social network. L’App TIMMUSIC è disponibile su tutti gli store (App Store, Google Play, Windows Store). I clienti TIM, con un’offerta dati attiva, non consumano Giga e possono fruire del servizio fino ad esaurimento del bundle dati dell’offerta mobile.

Redazione