MUSICA: Attentato di Manchester -Ariana Grande «Vorrei pagare i funerali delle vittime»

Dopo l’attentato terroristico all’Arena di Manchester, Ariana Grande, come ha rivelato People, è devastata e ha annullato il tour per tornare a casa, in Florida. Non può credere a quello che è successo – aggiunge la fonte – adesso vuole solo stare con la sua famiglia e con i suoi amici più cari.

Nelle ultime ore, il Mirror e altri tabloid inglesi hanno diffuso la notizia che Ariana Grande vorrebbe pagare i funerali per tutti quei fan che sono tragicamente scomparsi durante l’attacco terroristico di lunedì. A rivelarlo sarebbe stata una fonte molto vicina a lei e al suo management.

Gli ultimi aggiornamenti su Ariana confermano che la star ha contattato le famiglie che hanno perso qualcuno di caro durante il concerto… Lei pagherà i loro funerali.

Redazione