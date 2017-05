MUSICA: MICHAL SZPACK IN CONCERTO A VIENNA IL 16 SETTEMBRE 2017

Michał Szpak il cantante polacco venuto alla ribalta dopo essersi classificato secondo all’XFactor polacco nel 2011 e terzo classificato all’Eurovision Song Contest del 2016, tre volte platino con ‘‘Color of your life” con cui ha vinto l’ESC e ancora certificato platino con l’album ”Byle byc Soba”, si esibirà in concerto a Vienna il 16 settembre prossimo al SIMM CITY con i Groove Section. Il live è stato organizzato su iniziativa dei Fan Austriaci e ha una finalità benefica in quanto sosterrà l’Istituto Austriaco per la Ricerca sul Cancro.

A sostegno dell’artista sono state create diverse FanPage tra cui: Michał Szpak – Italia Fanpage , Michał Szpak – International Fan Club , Michał Szpak Austria – Fanpage Österreich – Michal Szpak UK & Australia Fan Club con le quali la sua fama si sta estendendo in tutta Europa e non solo.

Redazione