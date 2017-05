AMICI16# CAMBIANO LE REGOLE per la finalissima del 27 maggio – Come votare

Cambiano le regole per la finalissima di Amici16 che andrà in diretta sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. Rimasti in gara Federica Carta Riccardo Marcuzzo Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira, a disputarsi il titolo saranno necessariamente un ballerino e un cantante. In 15 edizioni solo 2 volte è stato un ballerino ad ottenere la vittoria assoluta, ma questa potrebbe essere la terza considerato che l”attenzione del pubblico per i due ballerini rimasti in gara Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira è molto alta.

La puntata finale del programma, cui è abbinato il servizio del televoto, si articolerà in due fasi.

La prima fase si svolgerà attraverso il susseguirsi di prove serrate alle quali verranno sottoposti i 4 finalisti al fine di individuare i 2 concorrenti, 1 concorrente della categoria ballo e 1 concorrente della categoria canto, che accederanno alla seconda fase del programma.

Prima fase: i concorrenti verranno sottoposti ad una serie di prove; l’esito di ciascuna prova concorrerà a stilare una classifica di gradimento in base alla quale, al termine di tutte le prove, verranno individuati i 2 concorrenti che accederanno alla seconda fase. Il primo classificato – che parteciperà alla seconda fase – sarà individuato in base al maggior numero di voti ricevuti attraverso il televoto, il secondo concorrente che accederà alla seconda fase sarà il concorrente, appartenente alla categoria diversa rispetto a quella del primo classificato, che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il pubblico dunque dopo un ‘tutti contro tutti’ deciderà tramite televoto anche i due finalisti, sapendo che se anche fossero i due cantanti i più votati, solo il primo passerebbe in finale contro il più votato dei ballerini, anche qualora quest’ultimo fosse il terzo più votato. Nella seconda fase tutto come prima: durante le prove il televoto sarà sempre aperto e chi otterrà più voti vincerà non solo nella propria categoria, ma anche la classifica assoluta.

Come votare: Televoto telefonico al numero 4770002 attraverso tutte le principali compagnie telefoniche (TIM, Wind, Tre, Vodafone e Poste Mobile). Bisogna inviare un SMS con il codice del concorrente preferito. Si può esprimere un massimo di 50 voti. Le tariffe dipendono dalla compagnia telefonica.

al numero attraverso tutte le principali compagnie telefoniche (TIM, Wind, Tre, Vodafone e Poste Mobile). Bisogna inviare un SMS con il codice del concorrente preferito. Si può esprimere un massimo di 50 voti. Le tariffe dipendono dalla compagnia telefonica. Sul sito Wittytv.it previa registrazione, nella sezione televoto di Amici. Anche per questa opzione sono disponibili un massimo di 50 voti ed è una modalità gratuita.

previa registrazione, nella sezione televoto di Amici. Anche per questa opzione sono disponibili un massimo di 50 voti ed è una modalità gratuita. Tramite l’ App Mediaset Fan da scaricare su smartphone o tablet e accedendovi con l’account Mediaset.it: Sempre massimo 50 voti.

da scaricare su smartphone o tablet e accedendovi con l’account Mediaset.it: Sempre massimo 50 voti. Tramite Twitter. Basta seguire l’account ufficiale di Amici (@amiciufficiale) e validare il proprio account inviando un SMS al numero 3244114455. Una volta validato basta inviare un messaggio diretto su Twitter all’account ufficiale di Amici con il nome del concorrente. Anche qui a disposizione 50 voti.

