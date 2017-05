27/05 ore 20.30 #RAI3: MASSIMO GRAMELLINI NEL SUO PROGRAMMA “LE PAROLE DELLA SETTIMANA” OSPITA MILLY CARLUCCI e GEPPY CUCCIARI

Gli ospiti di Massimo Gramellini nello studio dell’ultima puntata de Le parole della settimana di oggi sabato 27 maggio, alle 20.30 su Rai3, sono la soubrette e conduttrice televisiva Milly Carlucci autrice del libro Il meglio di te – Volersi bene per essere in forma, e Geppi Cucciari. Recentemente la conduttrice di Ballando con le stelle, come riporta Tvblog.it, è stata intervistata, sulla rete diretta da Daria Bignardi, anche da Bianca Berlinguer in una puntata della sua Carta Bianca. Nell’occasione Milly Carlucci, ha svelato qualcosa di sè che forse non tutti sanno, raccontando di aver frequentato la Facoltà di Architettura, senza terminarla e che, per la sua famiglia, sarebbe dovuta diventare un magistrato in quanto i suoi genitori non consideravano una vera professione quella di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha poi ammesso di dovere molto a Renzo Arbore, suo pigmalione. Si è detta molto orgogliosa del suo programma Ballando con le stelle, che ha importato in Italia dopo averlo visto nel Regno Unito, vista anche la difficoltà con cui portarlo avanti dopo dodici anni.

Nella pianificazione dei palinsesti Rai considerati alcuni stravolgimenti ci sarà spazio anche per una tredicesima edizione di Ballando?

