AMICI16 conquista la classifica FIMI/GfK con Riccardo Marcuzzo, Thomas e Federica Carta

Sono i ragazzi di Amici a contendersi il podio della classifica Fimi di questa settimana. In vetta Riccardo con “Perdo le parole” è primo nelle vendite poi c’è Thomas con “oggi più che mai” e Federica con “Federica” è al terzo posto, un risultato per cui si può dire tranquillamente che Amici16 conquista il podio della classifica FIMI/GfK. Per la classifica si è tenuto conto dei dati rilevati dalla vendite digitali e negli store.

I due talenti Riccardo e Federica, sono ancora in corsa per la vittoria finale del talent Amici di Maria De Filippi che si disputa oggi sabato 27 maggio in diretta in prima serata su Canale 5.

Redazione