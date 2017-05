È Andreas il vincitore di Amici 16. Dopo 11 anni di monopolio la danza ritorna protagonista e Andreas Muller che solo l’anno scorso aveva mancato per un pelo la finalissima a causa di un infortunio, con la sua tenacia nel credere in sè stesso e nel voler portare a termine un percorso interrotto in seno al programma alla fine ce l’ha fatta.

Andreas alla finalissima ha sbaragliato i favoriti nei pronostici a partire da Sebastian da molti considerato il migliore nella categoria ballo che con un percorso eccellente nella scuola ha dimostrato che si può cantare anche con il corpo e poi Riccardo Marcuzzo il cantante più amato dal pubblico già campione di vendite in vetta alla classifica FIMI e per questo amato anche da tutte le case discografiche. E’ stato infatti l’unico ad avere l’amplain dei consensi discografici.

I PREMIATI DELLA SERATA:

Ad Andreas è andato il montepremi del vincitore del programma #Amici16 di 150.000 euro, a seguire:

Premio Vodafone del valore di 35mila euro per Federica Carta

Premio Radio105 del valore di 20mila euro a Riccardo (motivazione: “Ha carattere ma è socievole, sa ascoltare ma non si fa condizionare. La sua voce è speciale e le sue canzoni piacciono al pubblico radiofonico. Ha tutte le caratteristiche per raggiungere il successo.) a Riccardo anche il premio di 50.000 euro per essere comunque il vincitore della categoria cantanti

Premio Vodafone della critica del valore di 50mila euro a Sebastian, premio accompagnato dalla proposta della Abbagnato come “ballerino solista” offerto dal coreografo Julian Lestelle, per uno spettacolo in cui danzerà lei stessa, il cui debuttosi terrà al Teatro Comunale di Modena il 4 aprile 2018 e che poi partirà con un Tour in giro per l’Italia e la Francia. Accetterà Sebastian la cui intenzione è quella invece di tornare in America?

Premio Fonzies di 20mila euro poi a Mike Bird quinto classificato.

ASCOLTI: La finalissima di Amici16 ha catalizzato l’attenzione di 4.822.000 telespettatori pari ad uno share 28,54%.

Dopo il programma è stata indetta subito una conferenza stampa per alcune dichiarazioni a caldo riportiamo quelle dei vincitori (fonte TvBlog).

Andreas: “Dedico questa vittoria a mio fratello Daniel, perché lui è invalido e non può ballare e perché mi ha fatto iniziare a ballare, forse avrei fatto calcio o calcetto. Quando mi sono convinto ad entrare in sala a 15 anni, non ho mai smesso. Il momento più brutto che ho vissuto è stato quando lo scorso anno mi sono rotto il gomito prima del serale. Lì dici Ammazza che sfiga, perché proprio a me? Tutta l’estate ero combattuto se tornare o no. Ho deciso di tornare, anche se non era semplice, perché non tutti, gli invidiosi e i cattivi, ti dicono che torni per la popolarità. Sono tornato, perché non ho mai lasciato nulla in sospeso nella mia vita. Ho fatto la scelta giusta.”

Riccardo:“Io ce l’ho fatta, perché per me vincere era arrivare in finale e vincere la categoria. Non sono frasi fatte. Si è visto nello spirito che avevamo io e Andreas. Dall’altra parte c’era un ballerino e un amico. Ero contento in ogni caso, perché sono primo in classifica FIMI e ho un futuro, che almeno per ora, sembra meraviglioso. Cosa mi aspetta? Non lo so. Ora vivo un sogno che alimenta tanti altri sogni. Nel mio cuore ho vinto Amici e ciò mi dà la possibilità di fare della mia passione il mio mestiere. Dovrò andare in giro a promuovere il disco. La cosa più importate è che ho ancora dei brani tenuti da parte. Ho già nella testa il secondo disco. Non bisogna fermarsi. Io punto a rimanere, perché nei talent c’è chi rimane e chi scompare. Conta la personalità e la perseveranza. Io penso di averne tanta. Punto a rimanere e a migliorarmi sempre”.

C’è poi una curiosità su Sebastian rivelata da Maria De Filippi: “Mi hanno detto che Sebastian ha offerto i soldi a Federica, perché ha vinto un po’ meno di lui.”.

Federica conferma: “E’ vero, è stato molto carino“.

Per finire una considerazione della “mente” del programma Maria De Filippi e un suo sogno:

“La musica e la danza sono cambiate, noi dobbiamo cambiare insieme ai tempi”

“Il mio sogno frantumato dalle persone che mi tengono per terra sarebbe quello di avere dei talenti italiani nella danza e nel canto, ma anche dei talenti inglesi, spagnoli e francesi. Non voglio Amici Talent prendendo ragazzi che hanno vinto i talent, vorrei fare dei casting internazionali. Non si può fare perché non saprei in che lingua potremmo parlargli”.

Redazione