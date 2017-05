31/05/2017 – 21:20 #RAI2: FACCIAMO CHE IO ERO.. Ospiti Tiziano Ferro e Fiorella Mannoia e il rapper Marracash

Al via la terza puntata di “Facciamo che io ero…”, il primo One Woman Show di Virginia Raffaele, con la partecipazione straordinaria di Fabio De Luigi, in onda mercoledì 31 maggio alle 21.20 su Rai2.

Ospiti della serata i big della musica italiana Tiziano Ferro e Fiorella Mannoia, entrambi protagonisti di duetti inediti insieme a Virginia Raffaele.

L’irresistibile Virginia proporrà le nuove maschere, già diventate dei cult: dalla First Lady americana Melania Trump alla regina della danza Carla Fracci, dalla grande attrice Saveria Foschi Volante, in perenne stato di grazia ma spesso vittima dell’emozione, alla scrittrice Michela Murgia, alle prese con le recensioni dei grandi classici della letteratura italiana.

Tra gli ospiti della serata anche Lillo e Greg, Paolo Fox e il rapper Marracash, che sarà al centro del Donatella Versace Late Show

Nel cast di “Facciamo che io ero…”, il corpo di ballo coreografato da Laccio e la band diretta dal Maestro Teo Ciavarella.