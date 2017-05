Con gli ultimi 20.000 biglietti polverizzati in prevendita, il Modena Park di Vasco Rossi ottiene il primato mondiale come concerto di un singolo artista a pagamento con più biglietti staccati. L’evento in programma l’1 luglio al Parco Ferrari di Modena ha registrato il tutto esaurito per un totale di 213mila paganti, superando il precedente record mondiale detenuto dagli A-Ha per un live da 198mila presenze a Rio de Janeiro nel 1991. (Spazio Rock)

Redazione